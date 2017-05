Uruguay emitirá bonos por u$s 2050 M para cubrir déficit fiscal y pagar intereses

Uruguay necesita u$s 3112 millones para financiarse este año, por lo que prevé emitir bonos por unos u$s 2050 millones y priorizar el uso de nuevos instrumentos en moneda local con el objetivo de desdolarizar su deuda, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Para completar la cantidad requerida, el gobierno uruguayo planea obtener créditos de organismos multilaterales por u$s 550 millones, usar u$s 330 millones de las reservas internacionales y u$s 182 millones de otras fuentes, de acuerdo al detalle del último reporte trimestral de la Unidad de Gestión del Deuda. El documento indica que el país debe cubrir intereses por u$s 1539 millones, pagar amortizaciones por u$s 1386 millones, hacer frente a un déficit primario de u$s 120 millones y abonar otros gastos por u$s 67 millones.

Uruguay registró un alto déficit fiscal, que a marzo llegó al 3,8% en los últimos 12 meses y el gobierno se prepara para presentar al Congreso una actualización del presupuesto en el que se limiten algunas partidas, medida que ha despertado críticas dentro de la coalición de izquierda gobernante.

Con el actual contexto económico internacional y una baja inflación –que por primera vez en casi 7 años se ubicó por debajo del techo del rango meta oficial de un 7%– las autoridades evalúan emitir un bono en pesos nominales a tasa fija con el que buscan atraer a inversores extranjeros. La deuda uruguaya nominada en moneda extranjera representa el 53% del total, mientras que los pasivos en moneda local llegan al 47%. Dentro de ese último grupo, apenas el 5% está en pesos nominales.

El reporte refirió que, en línea con la intención de desdolarizar la deuda soberana y obtener tasa fija, en febrero ya había sido ejecutada una operación de canje a euros de unos u$s 500 millones correspondientes al bono global con vencimiento en 2027.