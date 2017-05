YPF y Macro lanzan bonos pesos-linked internacionales por u$s 600 millones

Hasta hoy al mediodía, los inversores internacionales podrán enviar sus órdenes de compra para los bonos que emitirán YPF y Banco Macro. "Son emisiones casi gemelas. Ambas son por u$s 300 millones pero en pesos, con modalidad peso-linked a tasa fija y regulados por la Ley de Nueva York", señaló Sebastián Maril, especialista en renta fija de Research for Traders.

El bono de la petrolera nacional será a 5 años y, en principio, buscaría u$s 300 millones aunque podría estirar la emisión hasta recaudar u$s 500 millones. De acuerdo con un cable de Reuters, el título será a 5 años y tendría un cupón de entre 16% y 17%. "Es el debut de YPF en el mercado internacional este año. La emisión se había anunciado para el primer trimestre pero se demoró un mes. Hay que tener en cuenta que el directorio de YPF le aprobó un endeudamiento máximo de u$s 10.000 millones y ya tiene cerca u$s 8500 millones de deuda en circulación. Por lo tanto, no tiene mucho más margen para tomar fondos si el directorio no lo autoriza", comentó Maril. Por el lado de Macro, que también colocará a 5 años, el especialista indicó que el cupón sería de 17,5%.

Si bien las suscripciones de ambos se cerraron ayer, los libros seguirán recibiendo órdenes hasta el mediodía de hoy. "Aunque no creo que suceda, YPF y Macro podrían hacer algún acuerdo para no lanzar el mismo día, a fin de no inundar el mercado internacional de bonos argentinos", puntualizó Maril.

Ambos títulos se emitirán bajo la modalidad "pesos-linked" pero con una tasa fija en pesos. Esto significa que se suscriben, se denominan y pagan (tanto el capital como los intereses) en dólares pero, al momento de abonar sus cupones semestrales, los calculan en pesos y los convierten al tipo de cambio del día anterior.

Al momento de explicar el interés de los inversores en este tipo de instrumento, Sebastián Maril afirmó: "Habitualmente, los bonos internacionales, solían ser a tasa fija y en dólares. Sin embargo, dado que el peso se viene apreciando y que el dólar está estancado, los rendimientos en pesos superan a los que ofrecen las tasas en dólares y las compañías empiezan a lanzar bonos pesos-linked".

Si bien los bonos pesos-linked son relativamente nuevos en el mercado, ya hubo otras empresas argentinas que se animaron a emitir bajo esta modalidad, aunque lo hicieron a tasa variable (Badlar + un spread). Este año, colocaron Tarjeta Naranja (a 5 años con tasa Badlar + 350 puntos básicos) y Banco Supervielle (a 4 años de plazo). En 2016, en tanto, habían hecho lo propio YPF y Banco Hipotecario (con vencimiento en 2020).