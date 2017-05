Mujica rechaza volver a ser candidato a presidente

En 72 horas, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y ex presidente José Mujica (2010-2015) envió dos mensajes a la interna de su sector y a otros dirigentes del Frente Amplio para advertirles "que se vayan consiguiendo otro candidato" porque, pese a las presiones internas, ni se le pasa por la cabeza postularse a la Presidencia de la República Oriental del Uruguay por el oficialismo en 2019.

En el acto del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-T) Tupamaros por el 28 aniversario del fallecimiento del líder guerrillero Raúl Sendic el pasado viernes, Mujica fue el orador central, y aseguró: "Están gastando pólvora en chimangos. Hace rato que ya decidí que no voy a ser candidato; por más que insistan. Porque ya no me da el cuero y porque pertenezco a otro tiempo y no quiero un país confrontado. No quiero ponerle fuego a las confrontaciones", dijo ante dirigentes y militantes de la organización de la que fue fundador, por la que cayó preso y de la que se convirtió en el principal referente.

El lunes, tras llegar al acto del PIT-CNT por el Día Internacional del Trabajo, su tono fue similar. "No lo voy a dar (el sí para ser candidato) porque yo no estoy para dragonear. Estoy a 18 días de los 82 años".

Y apuntó hacia la interna del Frente Amplio. "Los que quieren sacarme el jugo como alero para sentarse en algún silloncito que vayan consiguiendo otro candidato", afirmó. Un sondeo de Equipos hecho entre diciembre de 2016 y febrero indicó que Mujica mantuvo su popularidad en 49% y que junto al presidente, Tabaré Vázquez, son los únicos líderes políticos con saldo positivo.