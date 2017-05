Dos por uno para delitos de lesa humanidad: de Abuelas al Gobierno, las reacciones

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que abre la puerta a que condenados por delitos de lesa humanidad puedan ser beneficiados con la conmutación de la pena por la ley conocida como 2x1, los organismos de Derechos Humanos ofrecieron una conferencia de prensa en la que repudiaron la decisión del máximo tribunal y adelantaron cuáles son las medidas que analizan llevar adelante.

La sentencia se conoció hoy y fue dictada en el caso de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos.

En un voto conjunto, los jueces Rosenkrantz, Rosatti y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales y constitucionales y sostuvieron que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna, concluyendo que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos. En disidencia votaron el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lorenzetti, y el cordobés Juan Carlos Maqueda.

Qué dijeron los distintos actores sobre el fallo

Estela de Carloto (titular de Abuelas): "Manifestamos nuestro más enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema que abre la puerta a que represores queden en libertad. Hasta hoy era indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta que no se conozca el destino de los desaparecidos y en dónde están nietos y nietas. Los organismos acá presentes no claudicaremos y advertimos que agotaremos todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Esto nos afecta a todos, porque lo que no se juzga y se condena, se repite. Aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los desaparecidos".

Horacio_Verbitsky

Horacio Verbitsky (presidente del CELS): "Hay aspectos jurídicos que están siendo estudiados. La ley de 2x1 fue sancionada en 1994 ante una serie de motines en las cárceles para descomprimir la situación y no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad. Highton de Nolasco, con este voto, está pagando la continuidad de su cargo. Tal vez esto dé lugar a un juicio político, no lo sabemos. Hay que analizarlo".

Tati_Almeida

Taty Almeyda (Madres línea lundadora): "Traigo el dolor, el repudio. Tratar de dejar en libertad a los genocidas que mataron, que tiraron vivos a nuestros hijos y que se apropiaron de bebés es inaudito. Pensábamos que esto ya estaba aclarado y aceptado legalmente, no solo en la Argentina. Son delitos de lesa humanidad. Ni perdonamos ni nos reconciliamos. Justicia legal, como siempre. Jamás Justicia por mano propia".

Claudio Avruj

Claudio Avruj (sec. DDHH de la Nación): "Tenemos que ser respetuosos. Es un fallo de la Justicia, de su órgano máximo. Acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Sostuve siempre que los derechos humanos son para todos. El estado de derecho y las normativas que tenemos son para ser cumplidos por todos por igual, y si los jueces consideraron que el marco legal permitía eso, tengo que respetarlo".