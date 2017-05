Santilli: "No le tenemos miedo a Losteau, ya le ganamos una vez"

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó hoy que desde Cambiemos "no le tienen miedo a una eventual candidatura del ex embajador de los Estados Unidos, Martín Lousteau, en la ciudad de Buenos Aires".

"Ya le ganamos y le vamos a ganar de nuevo" dijo, al mismo tiempo que sostuvo "que el presidente Mauricio Macri en una actitud de ampliación total lo convocó y lo sumó a la embajada, pero de repente se fue, por lo que hay que preguntarle a Lousteau por qué él hizo lo que hizo y si participa o no participa en Cambiemos. No es que nosotros no queremos. Lousteau no forma parte de Cambiemos".