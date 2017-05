Bruno Mars en noviembre en La Plata

El músico estadounidense Bruno Mars presentará su disco "24k Magic" con un concierto que ofrecerá el sábado 25 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, teloneado por los también norteamericanos de DNCE. Mars, que nació en Honolulú, Hawai, llegó a comercializar más de 170 millones de grabaciones a nivel mundial lo que lo hace uno de los artistas más exitosos. Además Mars cuenta con 7 de sus canciones dentro de los sencillos más vendidos en el mundo. DNCE es la nueva sensación del funky rock dance bailable y esta formado por el ex Jonas Brothers, Joe Jonas, Jack Lawless en batería y coros, el bajista Cole Whittle y y la guitarrista y corista JinJoo Lee. Desde su disco debut y un posterior EP, Jonas definió a la banda como: "lo que hacemos ahora es funk, dance y rock. Estas han sido nuestras fuentes de inspiración: Sly and the Family Stone, Earth Wind and Fire, etc"