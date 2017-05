Los gobernadores y la Casa Rosada ‘pactan’ una campaña sin agresión y unificada

De las trece provincias que tienen elecciones este año, nueve terminarían unificando los comicios locales con la elección nacional, para tranquilidad de la Casa Rosada que viene conversando con los gobernadores, incluso con los de la oposición, la simultaneidad del proceso.

"Hay un acuerdo tácito de no agresión con gobernadores, habrá una campaña con tono cordial en distritos donde no hay aspiración de ganar pero sí de sumar legisladores. Queremos evitar que haya insultos a Macri y mostrar avances de Cambiemos", reconoció un funcionario que camina a diario los pasillos de la Casa Rosada y puntea el futuro electoral distrito por distrito. Al mismo tiempo voceros de mandatarios opositores admitieron ante El Cronista que "los gobernadores están condicionados" en el diálogo con Nación por recursos y obras, razón por la que prefieren mirar de lejos las peleas del PJ, empujen o no la renovación.

En el resto del país, once provincias no tienen elecciones locales y tres gobernadores desdoblan.

La estrategia de la Casa Rosada es concentrar las elecciones "porque hay una demanda ciudadana en ese sentido y muchas campañas en un año perjudican la gestión".

Es cierto que, en un contexto de economía con dificultades, someter a la ciudadanía a más de dos turnos electorales sería más costoso, menos práctico y podría sumar malhumor.

El argumento esconde las especulaciones sobre un turno único que disimule posibles derrotas y también deja en segundo plano la estrategia de polarización y nacionalización de la campaña, parte del plan del macrismo que ya despliegan en el ámbito metropolitano Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal con fecha de PASO para el 13 de agosto y generales para el 22 de octubre.

En el Ministerio del Interior, donde trabajaron políticamente para evitar un cronograma escalonado como el del 2015, Adrián Pérez mostró su satisfacción ante El Cronista: "Este año tendremos un calendario electoral más ordenado y por lo tanto tiempos de campaña electoral más razonables, lo que contribuye a la gestión nacional y provinciales".

En la grilla de los que unificaron está casi todo el norte, desde el jujeño Gerardo Morales a adversarios de buen diálogo con Mauricio Macri como el salteño Juan Manuel Urtubey, que dos años atrás desoyó el pedido del kirchnerismo y arrancó el cronograma de elecciones escalonadas, con boleta única electrónica. Lo mismo harán Lucía Corpacci (Catamarca); Hugo Passalacqua (Misiones) y hasta Gildo Insfrán, de Formosa.

Sólo un gobernador de Cambiemos, el mendocino radical Alfredo Cornejo, evaluó desdoblar las elecciones. Pensó en abrir el año electoral con un triunfo propio, tras evaluar encuestas que le dan alrededor de 60 puntos de imagen positiva contra los 40 del Presidente. Sin embargo, el debate político dilató los tiempos de Cornejo que recién la semana pasada logró sancionar una reforma política en Mendoza que otorga a gobernador e intendentes la potestad de fijar la fecha de los comicios con 90 días de antelación. El plazo lo deja en las puertas del cronograma nacional por lo que desecharía su idea original. La reforma, votada por la UCR, el PRO y el Partido Demócrata, prohíbe las listas colectoras e impone sanciones para las candidaturas testimoniales.

En el Chaco de Domingo Peppo las primarias provinciales serán el 4 de junio (y las generales el 23 de julio), en coincidencia con la provincia de La Rioja y con la capital de Corrientes donde el intendente Fabián Ríos busca su reelección. Podrían ser, de confirmarse los sondeos previos, tres derrotas para Cambiemos.

Allí en Corrientes Ricardo Colombi, con dificultades para encontrar un sucesor que frene al senador peronista Carlos ‘Camau’ Espínola, no puso aún fecha a la elección para gobernador, aunque el 2 de julio se elegirán legisladores provinciales.

En el caso de Santa Fe, sin renovación legislativa local, el socialista Miguel Lifschitz unificó el cronograma a pesar de tener que compartir dos sistemas electorales: boleta sábana para la nacional y Boleta Única en papel para las listas de concejales.

Santiago del Estero tampoco convocó a elección para gobernador, aunque en la Rosada esperan que Claudia Ledesma siga a la mayoría y unifique su cronograma con la Nación.

Finalmente Alberto Rodríguez Saá convocó a primarias (no obligatorias) para el 30 de julio pero unificó en el 22 de octubre las generales locales.

Los puntanos asistirán a un duelo entre los históricos hermanos Rodríguez Saá y su ex delfín Claudio Poggi que esta vez, alianza mediante, será candidato a senador por el macrismo.