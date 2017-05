Paraguay y la Argentina pactan deuda de u$s 4000 millones por Yacyretá

El presidente Mauricio Macri se reunirá mañana con su par paraguayo Horacio Cartes y firmará un histórico acuerdo sobre Yacyretá, en la Central Hidroeléctrica ubicada en Ayolas, departamento de Misiones. Se trata de un acta de entendimiento para el nuevo Anexo C del Tratado, que permitirá el reordenamiento económico financiero del ente binacional a través de un acuerdo fijado en u$s 4084 millones para saldar la deuda de la hidroeléctrica con la Argentina. "El período de pago va a comenzar desde 2018 pero se va a tener 10 años de gracia y se va a pagar a partir del año 11 hasta los 30, esa deuda consolidada no va a estar afectada por intereses, se va a actualizar a través de una fórmula que tiene el propio tratado", dijo el director paraguayo de la central, Angel María Recalde.

La deuda de la central con el tesoro argentino se originó con la construcción de Yacyretá en la década de 1970. Paraguay sostiene que Argentina realizó un aporte y no un préstamo y por lo tanto desconoce los intereses que elevaron el monto a unos u$s 12.000 millones. La represa tiene prevista la inversión en importantes obras como la maquinización del Brazo Aña Cuá, la instalación de tres turbinas más a la Central Hidroeléctrica y la recuperación total de la sala de máquinas, señaló Recalde.

Macri viajó a Yacyretá a mediados de marzo, cuando también se reunió con Cartes, a quien conoce de la época en que ambos eran dirigentes de fútbol: Macri presidía Boca y Cartes, Libertad. El acta que ambos firmarán mañana consta de 20 puntos, entre los que sobresale la reestructuración de la deuda.

Humberto Schiavoni, director del Ente por la Argentina, opinó en una entrevista con el portal de noticias Misiones Online que la situación financiera de la represa condicionó durante años "la realización de obras que son importantes como la central Aña Cuá y la ampliación de la actual central en tres turbinas". Y añadió que "esto completará la obra de Yacyretá, aumentando su capacidad un 15%".

Otro punto está vinculado a la ejecución de obras en la central hidroeléctrica, ya que se tiene que poner en marcha "un programa integral de rehabilitación de turbinas. "Las turbinas tiene cerca de 20 años de funcionamiento, con un nivel de río diferente para el que estaban diseñadas", indicó Schiavone, que explicó que sufrieron "un acortamiento de su vida útil". Y se proyecta avanzar en "el recambio de muchas piezas para que sea nuevamente confiable en términos de generación de energía".

Macri viajará mañana hacia Yacyretá, en tanto que hoy tendrá una agenda dividida entre Santa Fe y Olivos. En la capital provincial inaugurará el Metrobus y firmará convenios en el marco del programa Tecnópolis Federal. En la residencia presidencial, por su parte, mantendrá reuniones de seguimiento con autoridades del Ministerio de Educación.