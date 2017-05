Carlotto: “Es un disparate la idea de reconciliación propuesta por el Episcopado"

La presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, definió como un “disparate” la propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre la reconciliación de familiares de desaparecidos con militares.

“Esto es herir susceptibilidades, es abrir una brecha más que cerrarla. Acá no hay odio, no hay rencor, no le deseo el mal a nadie. Nosotros queremos justicia porque acá hubo un genocidio”, expresó Carlotto.

La dirigente sostuvo que la idea de reconciliar familiares de desaparecidos con militares es un “disparate” que “lo deben fomentar algunas familias afectadas por la dictadura que están en un espacio equivocado”.

“¿Para hablar con los familiares de quién? ¿De los que tenían uniforme y un arma y salían a matar porque les pagaban para eso? ¿Cómo vamos a ir a dialogar? Hay que cumplir con la democracia, con lo que pedimos: memoria y justicia”, cuestionó Carlotto, en diálogo con radio El Mundo.

El Episcopado comenzó la primera asamblea plenaria del año, que se extenderá hasta el sábado en la localidad bonaerense de Pilar, y entre los principales temas abordará el llamado a la reconciliación por lo que los obispos escucharán mañana testimonios de familiares de desaparecidos y militares en la búsqueda de una reconciliación.