Las nueve grandes empresas italianas que llegan a la Argentina la semana próxima

A partir del próximo lunes, 8 de abril, en el marco del Business Forum Italia-Argentina, directivos de alrededor de 40 empresas italianas visitarán nuestro país junto al primer mandatario italiano, Sergio Mattarella.

Entre ellas, estas son las nueve más destacadas:

Alitalia

Società Aerea Italiana, que opera bajo el nombre Alitalia, es la principal aerolínea de Italia. Ceada en 2009, compró los derechos de marca, aeroportuarios y de rutas, parte de la flota de aviones y otras propiedades de la vieja Alitalia durante el proceso de liquidación por quiebra de esta última, así como los activos de Air One.

El 1 de agosto de 2014, Etihad Airways confirmó un acuerdo con Alitalia comprando así el 49% de sus acciones. La compañía tiene su sede central en Fiumicino (Italia). Su principal hub es el Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci (de Fiumicino), que sirve a la ciudad de Roma.

Actualmente, Alitalia es la aerolínea número diecinueve en el ranking internacional, en términos de flota y número de pasajeros. Alitalia opera servicios a 28 destinos nacionales y 70 internacionales en 50 países de África, América, Oriente Medio, Asia y Europa.

Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica)

Es el segundo grupo industrial italiano. Desarrolla sus actividades principalmente en los sectores de aeronáutica, helicópteros, espacio, electrónica de defensa y sistemas de defensa y seguridad.

En la actualidad, la compañía se encuentra en la etapa final de su proceso de transformación en holding industrial. Tiene empresas y representaciones en más de 100 países. El Estado italiano, a través del Ministerio de Economía, posee cerca del 30% de las acciones de dicho holding.

Desde el 1 enero de 2017, la compañía cambió su nombre de Leonardo Finmeccanica a Leonardo S.p.A, en honor a Leonardo Da Vinci. Hasta abril del 2016 se la conocía como Finmeccanica. De acuerdo a su último balance reporta 12.995 millones de euros de ingresos y 47.000 empleados.

Pirelli & C. S.p.A.

El gigante industrial dedicado a la fabricación de neumáticos fue fundado en 1872. Tiene sede en Milán (Italia) y es de propiedad china. Desde 2011 es la única proveedora de neumáticos en la Fórmula 1. Se especializó en goma y procesos derivados, especialmente en producción de neumáticos y cables.

El nieto del fundador, Leopoldo Pirelli, fue presidente desde 1965 hasta 1999 y logró que el nombre de la empresa fuera reconocido a nivel mundial.En 2007, la firma extendió sus funciones a la de soluciones de comunicaciones informáticas.

Se trata de una sociedad por acciones, sin oferta pública desde noviembre de 2015. De acuerdo a los datos de su último balance registró en 2015 ingresos anuales por € 6.310 millones y 36.753 empleados.

Ghella S.p.A.

Fundada en 1894, Ghella se ha convertido en una de las principales empresas del sector de la construcción de grandes obras públicas a nivel internacional.

Especializada en las obras en subterráneo, Ghella tiene una participación activa en la ejecución de proyectos de infraestructuras, tales como subtes, ferrocarriles, autopistas y obras hidráulicas. La actividad de la empresa se concentra en los mercados internacionales, especialmente en Oceanía, Lejano Oriente, América Latina y Europa. Cuenta a nivel mundial con aproximadamente 3000 empleados.

Además de su presencia en el sector de la construcción de grandes obras públicas, Ghella se encuentra activa en el sector de las energías renovables con el desarrollo, la construcción y la gestión de plantas de producción de energías renovables en particular fotovoltaíca e hidroeléctrica, en Italia y América Central, por un total de 80 MW de capacidad instalada.

Vinculación con Calcaterra: En 2007, se asoció con el arquitecto Ángelo Calcaterra -quien el año anterior había adquirido las empresas Iecsa y Creaurban- para formar el Grupo ODS (Obras, Desarrollos y Servicios) que resultó adjudicatario de la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. La firma Iecsa ha sido recientemente vendida a Marcelo Mindlin y su socios.

Ferrero S.p.A.

Se trata de una empresa de alimentos italiana creada en 1946 en Piamonte (Italia). Con 60 años de experiencia, el grupo Ferrero es el tercer productor europeo de dulces y el sexto del mundo en el sector de dulces y chocolatería.

El propietario hasta su muerte, el 14 de febrero de 2015, fue Michele Ferrero, quien se convirtió en el hombre más rico de Italia con un patrimonio que Forbes estimaba en 19.000 millones de dólares. Hoy la empresa continúa en manos de la familia. Sus productos más conocidos son los bombones Ferrero Rocher, la crema Nutella, los huvos Kinder y las pastillas Tic-Tac.

De acuerdo a los últimos datos publicados, factura unos € 5600 millones y cuenta con 16.000 empleados.

Ferrovie dello Stato S.p.A.

Es la compañía nacional de ferrocarriles, creada en 1905, y es la más importante compañía ferroviaria pública de Italia. Entre los años 1985 y 1991 se ha llevado a cabo un proceso de reestructuración que ha transformado a la compañía en un holding público, bajo la forma de una sociedad por acciones, cuyo capital está en su totalidad en manos del Estado italiano. Con base en Roma, reporta ingresos por € 6.230 millones y cuenta con 77.000 empleados.

Enel

En origen ENEL, acrónimo de Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. Es una empresa multinacional productora y distribuidora de energía eléctrica y gas. Fue instituida como ente público a finales de 1962; en 1992 fue transformada en sociedad por acciones y en 1999, después de la liberalización del mercado de la energía eléctrica, fue privatizada.

El Estado italiano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, aún es el principal accionista. Cotiza en la Bolsa de Milán.

Enel es la 56ª empresa en el mundo por volumen de ventas con 75,7 mil millones de euros y una capitalización bursátil de más de € 39.000 millones. Cuenta con casi 69.000 empleados.

Su operatoria en la Argentina: Enel Argentina participa en todas las etapas del proceso energético: generación, transporte, comercialización y distribución. Las sociedades que conforma son el grupo son Enel Generación Costanera (ex Central Costanera), Enel Generación El Chocón (ex Hidroeléctrica El Chocón), Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en Generación; Enel Trading Argentina S.R.L. (ex Cemsa) en Comercialización; Edesur S.A. en Distribución; y TESA, CTM y Yacylec en Transporte

En generación, posee en conjunto un total de 4.558 MW de capacidad instalada. Esta potencia representó a finales de 2015 el 13,6% de la capacidad total instalada en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La generación eléctrica anual de estas sociedades alcanzó, al 31 de diciembre de 2015, los 15.204 GWh, 11,1% de la generación total de este país.

Además, el grupo Enel posee una participación total de 25,6 % en las sociedades a cargo de la operación de dos ciclos combinados, uno de 860 MW en Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicado en la provincia de Santa Fe, y el otro de 860 MW en Termoeléctrica José de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, iniciativas coordinadas por el fondo de inversiones para incrementar la oferta de energía eléctrica en el país “FONINVEMEM” (Fondo de Inversión del Mercado Eléctrico Mayorista).

Adicionalmente el grupo Enel participa con un 41% en el fideicomiso del proyecto de ciclo combinado Vuelta Obligado de 820 MW, ubicado en provincia de Santa Fe, y que actualmente se encuentra funcionando a ciclo abierto con una potencia disponible de 540 MW, hasta completar el ciclo durante el 2017.

A través de Edesur, distribuye energía a unos 2,5 millones de usuarios. En el 2015 Edesur vendió energía por un total de 18,5 TWh.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Es un grupo automovilístico italo-estadounidense propuesto por el consejo de administración del grupo italiano Fiat S.p.A. tras la adquisición en enero de 20141 de la totalidad del grupo estadounidense Chrysler Group LLC.

La nueva compañía tiene su sede legal en los Países Bajos y su sede fiscal en el Reino Unido y está cotizada en la Bolsa de Nueva York, así también como en el Mercato Telematico Azionario de Milán. El nuevo grupo mantiene sus plantas de fabricación, diseño e ingeniería existentes pertenecientes a las anteriores Fiat y Chrysler en todo el mundo. FCA es la séptima compañía automovilística más grande del mundo.

A nivel global, en 2016 obtuvo ingresos por € 111.018 billones y cuenta con una dotación de 225.587 empleados.

En la Argentina, produce automóviles y repuestos. La compañía está basada en Córdoba, opera como subisdiaria de FCA Brasil y su presidente es Cristiano Rattazzi.

Carraro Group

Fundada en 1910 por Giovanni Carraro en Pádova, se dedica a la producción de maquinaria agrícola, fundamentalmente tractores. Luego se expandió a la fabricación de máquinas profesionales para el mantenimiento de espacios verdes, la viabilidad en carretera y limpieza de zonas urbanas. Además de su presencia en Italia, cuenta con plantas de producción en India, China, Sudáfrica, Brasil y la Argentina.

En la Argentina fabrica ejes y transmisiones para máquinas agrícolas en la planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de Morón. Actualmente, la filial argentina fabrica 35000 ejes y 2000 transmisiones, con los que provee a empresas como AGCO, Agrale, Pauny, Case-New Holland y Valtra, entre otras.

A nivel global, facturó € 593,747 millones en 2016 y cuenta con 2979 empleados.