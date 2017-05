Lousteau, en campaña: “La grieta impide que lleguen inversiones”

El ex embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, criticó hoy el enfoque que tiene el macrismo al considerar que sigue habiendo “una grieta” y que como consecuencia eso “impide que lleguen las inversiones”.

“Hay una grieta, pero yo tengo que buscar a quienes quieren saltarla, no profundizarla”, explicó Lousteau este mediodía en diálogo con radio Mitre.

"Yo quiero ver lo que hay dentro de la grieta y que el ciudadano también lo vea y decida", amplió.

“Una democracia moderna tiene que lidiar con una ansiedad exacerbada“, advirtió el ex diplomático, quien por el momento volverá a los Estados Unidos para buscar a su familia que continúa en el país del norte.

Por otro lado, Lousteau opinó que la herencia que el Gobierno recibió del kirchnerismo “es mucho más pesada de lo que creemos, y desde afuera se ve más”. Según el el ministro de Economía, esto sumado a la grieta actual “impide que lleguen las inversiones”.

Lousteau también habló sobre su renuncia al cargo de Embajador argentino en Estados Unidos y explicó que “con el Presidente hablamos siempre. La vocación por la ciudad lo hablé el día que me ofreció”. “Cuando nos juntamos con Macri le dije que mi intención era volver, pero si quería que me quede un tiempo más me quedaba“, aseguró el representante del Frente Electoral de Energía Ciudadana Organizada (Eco).

Lousteau aseguró que su relación con Carrió no se ha modificado e indicó que con respecto a las elecciones legislativas, la diputada de la Coalición Cívica “tiene que decidir donde es mejor. Ya competimos en unas PASO“. Por su parte, el economista aseguró que “voy a ir con lo que fue Eco, menos la Coalición Cívica que juega por otro lado“.

Consideró que en las próximas elecciones, “lo que se pone en juego es la fortaleza que tiene el Gobierno para seguir haciendo lo que quiere hacer. El legado más importante va a ser que Macri deje a Cambiemos en cuatro u ocho años legitimado“.