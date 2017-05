Longobardi escapó de un intento de robo en Panamericana

El periodista Marcelo Longobardi sufrió el fin de semana un intento de robo en plena Panamericana cuando un grupo de delincuentes cruzó un bloque de cemento sobre la autopista, contra el que impactó la camioneta en la que viajaba.

“No me salvé porque soy Longobardi, me salvé porque tuve suerte", relató sobre el hecho que ocurrió el sábado a la madrugada unos kilómetros antes del Hotel Sofitel de Cardales.

En su programa de Radio Mitre, explicó que gracias a que su camioneta resistió el impacto y pudo manejar unos cuantos kilómetros más y salvarse del ataque tipo rapiña que realizan los ladrones sobre la persona que impacta con su auto.

"Te ponen bloques de cementos en el medio, de la Panamericana, pisás uno y destruís el auto. Es una especie de retén. La escena es dantesca, los autos que logran zafar, te gritan: ’raja flaco que te afanan’", relató.

Longobardi precisó que uno de sus hijos mayores que viajaba en otro auto lo asistió y llegó a ver como otros conductores que pasaban por el lugar eran robados.

Denunció además que la Policía que llegó al lugar tras la denuncia “tenía poco ánimo”, mientras que los empleados de la grúa aseguraron que este tipo de incidentes pasa siempre‘.

En febrero pasado, Longobardi fue víctima de otro robo en pleno Barrio Norte al mediodía, cuando un motochorro lo tomó del cuello y le arrancó su reloj.

"Me agarró del cogote y me dijo: ’Dame el reloj o te mato’. Me robaron a las 12,30. No había policías en la zona", dijo el periodista por radio Mitre.

En 2014, el periodista fue asaltado cuando caminaba por Barrio Parque. Además de quitarle el reloj, los asaltantes lo golpearon y tiraron al piso.