Buryaile: “Ingresar a EE.UU. es un símbolo de calidad y sanidad”

El reciente viaje a Estados Unidos del presidente Mauricio Macri, permitió la apertura del mercado norteamericano para los cítricos argentinos, en ese contexto el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, destacó hoy que “ingresar a EE.UU. es un símbolo de calidad y sanidad”.

“Argentina es uno de los mayores exportadores mundiales de limones”, indicó Buryaile esta mañana en diálogo con radio Mitre, luego de que ayer el el Departamento de Agricultura hiciera oficial que no se extenderá la suspensión (stay) a la autorización para el ingreso de los limones argentinos a Estados Unidos, que vence el 26 de mayo.

En esa línea, el ministro celebró el acuerdo logrado por el Presidente y resaltó que "poder ingresar a Estados Unidos es un símbolo de calidad y sanidad" y que a partir de allí "muchos países nos van a empezar a mirar".

Sin embargo, el comunicado del Departamento de Agricultura norteamericano (USDA) advierte, de todos modos, que aún hay “numerosos requerimientos por cumplir antes de que los limones puedan entrar a los Estados Unidos” y que “no permitirá que entren cítricos del noroeste argentino hasta que esas condiciones sean cumplidas”.

Argentina no le vende limones frescos a EE.UU. desde 2001. El sector cree que en el corto plazo podrá exportar unas 20.000 toneladas del cítrico fresco al mercado estadounidense, por unos u$s 50 millones. Argentina es el principal productor de limones, con 1,5 millones de toneladas anuales, y registró exportaciones de fruta fresca y jugos por u$s 455 millones entre enero y noviembre pasados.