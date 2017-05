Macri citó a Perón y anunció un plan para reconvertir los planes sociales

Ante un gran marco, rodeado de la mayoría de los ministros de su gabinete y apuntalado por el sindicalista Gerónimo "Momo" Venegas y las 62 organizaciones peronistas que nuclea UATRE, el presidente Mauricio Macri cerró en el microestadio de Ferro un acto oficial por el Día del Trabajo, en el que anunció la puesta en marcha del plan Empalme, que promueve la incorporación al empleo formal de beneficiarios de planes sociales.

De camisa y con un look bien informal que copiaron sus ministros, Macri brindó un discurso de 20 minutos, en el que promovió los principales logros de sus 17 meses de gestión y en el que, a tono con el clima de un año electoral, se animó a parafrasear a Juan Domingo Perón al afirmar que "la estrella polar de un país tiene que ser la productividad". También el Presidente hizo referencia a su reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que le dijo que "somos buena gente, que queremos progresar, que sabemos trabajar".

"Estoy muy contento de que hayamos comenzado el diálogo alrededor de una mesa para decir la verdad, hacer las cosas bien. No va más el país de la ventajita, el país de la patota, con comportamientos mafiosos. La Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningún mafioso", sostuvo Macri. El Presidente también resaltó que "desde agosto hasta acá creamos 82.000 puestos de trabajo formales", aunque dijo que "es sólo el comienzo" y que "necesitamos ponerle un 0 más".

El programa de reinserción laboral, tal como adelantó el suplemento 3D de El Cronista el viernes, se ajusta a aquellas personas que están incluidas en el plan Argentina Trabaja, que podrán mantener sus programas durante dos años aun siendo contratados por una empresa que le pague un sueldo neto de $ 12.000. En ese caso, el Estado abonará $ 4030, el equivalente que se paga hoy por Argentina Trabaja. La medida alcanzará a mas de 400.000 personas. Para acceder, los empleadores y trabajadores deberán adherirse al Programa de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo.

Macri insistió en su discurso en que "el trabajo es lo más importante que nos pasa en la vida, nos hace ser quienes somos, nos ayuda a crecer, a conocer a otros, a hacer amigos, a progresar, nos da dignidad, nos levanta el autoestima y nos permite dar ejemplo a nuestros hijos". Y enumeró, a modo de repaso, lo que considera son los principales puntos a favor de su gestión: "El pago a los acreedores, bajar la inflación, el plan de infraestructura más importante, la ley Pymes y la ley de Emprendedores".

El Presidente, así, dio comienzo a una semana que continuará con un encuentro que tendrá por la mañana con una cooperativa bonaerense. Además, la agenda incluye reuniones con representantes de los Ministerio de Desarrollo Social y Hacienda y citas con los presidentes de Alibaba Group y de CMEC.