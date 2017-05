James Bond: cinco estudios pelean por los derechos de una saga de u$s 6000 millones

Cinco estudios se disputan los derechos de las películas de James Bond. El contrato que Sony Pictures tenía firmado con Metro-Goldwyn-Mayer y EON finalizó con "Spectre", estrenada a fines de 2015, y las partes no han llegado todavía a un acuerdo para su renovación.

Según informó The New York Times, además de la firma japonesa, se sumaron a la "caza" del redituable personaje tres "majors" como Warner Bros., Universal Pictures y 20th Century Fox. Pero también se metió en la pelea Annapurna, una compañía más pequeña fundada en 2011 por la productora Margaret Elizabeth "Megan" Ellison, que ya cuenta con éxitos como "La noche más oscura", "Her", "American Hustle" o la última de Wes Anderson aún sin estrenar "Isle of Dogs".

James Bond sigue siendo una de las franquicias más rentables del cine a pesar de su longevidad. Y aunque atravesó momentos de zozobra en los que parecía que nunca más volvería a la pantalla grande, su popularidad volvió a resurgir con la llegada de Daniel Craig, gracias a quien se incrementaron los números, ya con Sony Pictures a la cabeza.

El contrato de Sony con la Metro comenzó precisamente con la primera película de Craig, "Casino Royale". El estudio se encargó de distribuir también el resto: "Quantum of Solace", "Skyfall" y "Spectre". En dinero significaron unos u$s 3500 millones, es decir más de la mitad de la recaudación total de los 27 filmes de la franquicia, que suman un bruto combinado de más de u$s 6000 millones. Obviamente el jugoso botín atrae a buena parte de los estudios de Hollywood.

La otra incógnita que aparece en el horizonte es su protagonista principal. Todavía no está claro que Daniel Craig vaya a seguir siendo Bond. El rodaje de "Spectre" le pasó factura al actor, quien llegó a asegurar que prefería cortarse las venas a volver a interpretar al personaje.

Sin embargo, algunas noticias más recientes revelaron que el actor lo está volviendo a evaluar, y más teniendo en cuenta que la productora Barbara Broccoli, heredera del imperio cinematográfico 007, le puso sobre la mesa una oferta de u$s 135 millones.

Por ahora entonces la principal alternativa, a falta de que los derechos de James Bond lleguen a un nuevo estudio, es que Daniel Craig siga al servicio de su Majestad. Pero no han dejado de sonar candidatos. El que más cerca parece haber estado más cerca es Tom Hiddleston, el villano "Loki" en la serie de aventuras de los superhéroes de Marvel.

Otra opción que viene sonando en los últimos años es la de Idris Elba. Su elección significaría un cambio de raza del personaje, lo que podría traer una gran polémica. No obstante, esta opción parece descartada.