Elizagaray: "Hoy hay buenas historias en el mercado de bonos provinciales"

El socio y country head para Argentina y Uruguay de Compass Group, Juan Cruz Elizagaray compartió con El Cronista su visión sobre el mercado local.

¿Cómo ves al mercado local en la actualidad?

Hoy, a nivel de la industria, hay una oportunidad bastante histórica. Cuando se compara cualquier tipo de métrica sobre mercado de capitales de la Argentina con respecto a otras experiencias latinoamericanas, se ve un nivel de rezago fenomenal. Sin embargo, cuando ves la evolución que ha tenido la industria de la inversión en los últimos 14 meses, hay un montón de evidencia empírica que demuestra que hay un proceso de transición. Hubo un punto de inflexión hacia fines de 2015 y durante 2016. Como consecuencia, se empezó a generar una dinámica más local, donde diferentes factores empezaron a tener un impacto significativo en la forma en la que se desarrolla el negocio y en el apetito de los inversores por los diferentes instrumentos, que tal vez hasta hace un año o año y medio no existían. Creemos que, si esta transición política se consolida, la economía sigue por este sendero de normalización y la Ley de Mercado de Capitales se termina aprobando, todo eso debería tener un impacto fenomenal en el desarrollo del mercado de capitales. Ahí el mercado tiene un potencial de crecimiento fenomenal.



¿Qué instrumentos de inversión se destacarán este año?

La gente ha empezado a emigrar hacia productos locales. Al principio, el foco estaba en el riesgo soberano y en los últimos meses empezó una búsqueda de inversiones más atractivas, como bonos provinciales y corporativos, que ofrecen un balance retorno/riesgo mucho más razonable que lo que se encuentra en otros activos locales. Lo que vemos más atractivo de aquí en adelante es básicamente ese tipo de inversión, orientada al mercado subsoberano. Creemos que las inversiones en Lebac y en pesos de corto plazo todavía pueden correr un poco más, pero, de a poco, el mercado se va a empezar a enfocar en otro tipo de inversiones con más valor agregado y donde tenga más sentido posicionarse en el mediano y largo plazo.

¿Son muy riesgosos los bonos provinciales?

El mundo de los bonos provinciales es muy diverso. Hay créditos muy buenos y otros muy malos. Es clave entender bien esos créditos, conocer el management de las provincias, entender los números y la dinámica fiscal y política. La verdad que se encuentran historias bien interesantes. De hecho, nosotros tenemos un fondo que se dedica solamente a bonos provinciales, que fue uno de los que más creció a nivel de los inversores institucionales y privados, es donde más apetito empieza a haber.

¿Qué provincias tienen mejores créditos?

Las provincias que más nos gustan son Córdoba, Santa Fe, Neuquén. Un poco menos la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Esos son los mejores créditos que se encuentran pero también hay otros casos interesantes, como Mendoza, que hizo cambios muy positivos en términos del management.

¿Qué pasó con los fondos cerrados para blanqueo que iban a lanzar?

El proceso arrancó de de una forma y terminó un poco a los golpes. Yo creo que no es culpa de nadie, sino de que los hechos se dieron de esa manera. Se tenían que dar muchas cosas en el camino: había que desarrollar una ley, aprobarla. Tal vez el mercado puso demasiada expectativa, pensando que todo se iba a dar en tiempo y forma. Como eso finalmente no ocurrió, terminó entorpeciendo el proceso de levantamiento de activos para muchos de estos fondos.

Algunas gestoras, como nosotros, aún pudiendo lanzar los fondos, decidimos no hacerlo. Nos pareció mejor no lanzar los fondos en el contexto del blanqueo, esperar a que se apruebe la Ley y después salir a hacer de vuelta el proceso, con una estructura en la que ya todo el mundo tenga claro cuál va a ser el tratamiento impositivo.

Uno de los desafíos de hoy es repatriar el mercado argentino que se exportó...

Sí. La formación de capital externo de los últimos 15 años en Argentina fue de alrededor de u$s 170.000 millones. Si a eso se suma el canal informal, debe ser al menos el doble. En el mismo período, todas las exportaciones locales de productos primarios, donde en teoría somos líderes, estuvieron cerca de los u$s 175.000 millones. O sea que somos mucho mejores exportando capital que productos primarios. Sin dudas, una parte del desafío es tratar de empezar a generar las condiciones locales para que esto se empiece a revertir.

¿La recategorización de Argentina como emergente en el MSCI va a disparar un gran flujo de fondos o los capitales ya están entrando porque se adelantan a la decisión?

Yo creo que el mercado tiene los ojos más puestos en las elecciones de octubre que en la decisión del MSCI. Si la transición política se termina de consolidar y, además, se da la decisión del MSCI, va a resultar en combustible adicional para que el mercado tenga una performance muy buena después de octubre. Yo no creo que todo eso esté incorporado en los precios, más allá de que hay altas expectativas de que ocurra.

Si al Gobierno perdiera las elecciones de octubre, ¿cómo impactaría en el mercado?

Sería volver varios casilleros para atrás. Creo que, claramente, el mercado no lo está esperando ni priceando. La probabilidad de ocurrencia no es alta pero, si pasara, sería negativo para el mercado. Los títulos soberanos o corporativos argentinos todavía cotizan con un premio con respecto a la región. Si este proceso se consolida, en un año o dos Argentina debería tradear mucho más a la par de los mercados latinoamericanos.

¿Tienen fondos para invertir en Letes?

Tenemos uno en vías de aprobación que, en teoría, se va a aprobar pronto. Las Letes son inversiones en dólares a muy corto plazo. Si un inversor tiene un horizonte de inversión que va un poco más allá de los próximos 90 días, hay historias más interesantes para participar y tener una cobertura en dólares con bonos soberanos, provinciales o corporativos.

¿Y tienen fondos de Lebac?

Sí, tenemos un fondo T+1 que opera en el mercado. Pero, para ser sincero, en Compass ponemos el foco en productos de mayor valor agregado. Nosotros tratamos de darle al cliente algo más que el acceso a comprar Lebacs.

¿La tasa alta de política monetaria va en contra del mercado?

A nivel de lo que es disponibilidad de financiamiento y crédito para el sector privado, obviamente que genera una especie de crowding out. Hoy el Central tiene un objetivo muy claro y definido de combatir la inflación. Eso es sumamente positivo. A nivel de la industria de fondos, puede ser que genere un poco de canibalización en la demanda pero yo creo que son procesos de corto plazo. No son temas estructurales que afecten la senda de crecimiento que viene teniendo el mercado.