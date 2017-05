¿El precio de la soja y el maíz está en una zona de piso?

Durante 2016 la mayoría de los commodities han logrado recuperaciones parciales importantes al bear market (mercado bajista) sufrido en los últimos cinco a seis años. Sin embargo, el mercado de granos ha sido sin lugar a dudas de los que han mostrado mayor debilidad, ya que si bien es cierto que hubo períodos de recuperaciones parciales interesante, estos períodos han sido cortos y han dado poco margen de maniobra para poder aprovecharlos desde una estrategia comercial.

Motivos fundamentales para explicar esta debilidad del precio de los grano a nivel internacional han sobrado a lo largo de los últimos tres años, partiendo de que desde el año 2014 a la fecha hubo tres campañas consecutiva de “súper cosecha” en soja y maíz tanto en Estados Unidos como en Sudamérica y que en el mismo período se produjeron eventos financieros que de algún modo atentaron contra la suba de precio de estos commodities, como la fuerte apreciación cercana al 25% que ha tenido el dólar a nivel mundial durante, la depreciación cercana al 70% que ha sufrido el precio del petróleo entre 2014 y comienzos de 2016 y la desaceleración de la economía China.

Todos estos motivos podrían de algún modo justificar el por qué el precio internacional de los granos, principalmente soja y maíz, no han logrado recuperarse en los últimos tres años. Sin embargo nos hemos preguntados cuáles han sido los motivos por los cuales a pesar de tantos detonantes bajistas que se han sucedido a lo largo de este período, la baja de estos commodities no se ha acentuado.

En efecto, hacia finales del mes de septiembre del año 2014 el precio de la soja cotizaba en el mercado de Chicago en el rango de los 900-1000 centavos de dólar por bushel, equivalente a los 330-365 dólares por tonelada. Desde entonces se sucedieron todos los detonantes antes mencionados y sin embargo el precio actual de la oleaginosa es de 355 dólares la tonelada. Es decir que a pesar de tener todo un terreno allanado para que la baja se profundizara, ya que los fundamentos existían, lo concreto es que nos encontramos en el mismo rango de precio que hace dos años y medios atrás. ¿Cómo se explica?

Básicamente, en el mercado de granos interactúan tres segmentos: los comerciales, los grandes fondos especulativos y los pequeños especuladores. En el segmento de los comerciales ingresan todos aquellos participantes que tienen la mercadería o la necesitan y utilizan el mercado financiero con fines de cobertura, llámense productores, acopiadores, exportadores, importadores, industriales. En el segmento de los grandes fondos especulativos ingresan todas aquellas instituciones que cuentan con gran tenencia de posiciones abiertas compradas o vendidas en el commodity, que están obligadas a reportar al mercado y que sólo tienen como finalidad buscar diferencial de precio, es decir comprar barato y vender caro. Finalmente, en el segmento de pequeños especuladores se encuentran aquellos que se posicionan en el mercado con fines de cobertura o especulativos, pero cuya tenencia es menor y por lo tanto no están obligados a reportarlas al mercado.

Cada uno de estos actores opera en el mercado de granos buscando su propio objetivo. Al comercial le interesa un precio de estabilidad del commodity que le permita desarrollar sin altibajos su estrategia, mientras que el especulativo se siente más cómodo en un mercado de precio volátil, que le permita ingresar comprado o vendido y extraer ganancias a partir de dicha volatilidad.

Es aquí la explicación, al menos desde una perspectiva del análisis técnico, por el cual a pesar que en los últimos dos años y medio se ha contado con fundamentos que justificarían una agudización en la baja del precio de los granos, nos encontramos que estos han encontrado una zona de piso y que más allá de recuperaciones temporales que se han sucedido, el valor se ha mantenido estable.

Básicamente quienes están posicionados actualmente en el mercado de granos no son los especuladores sino el segmento comercial, ya que con tres campañas consecutivas de súper cosecha a nivel mundial en soja y maíz, el productor cuenta con mercadería y ante un precio deprimido opta por vender sólo lo necesario y esperar con el resto de la posición eventuales recuperaciones en el precio. Por el lado del comercial comprador de dicha mercadería, aprovecha la súper oferta existente y va generando stock en la medida que tiene la oportunidad de conseguir buenos precios, sin necesidad de salir a pagar precios altos. De esta forma, al ser este segmento comercial el que se encuentra con la principal tenencia de la posición en el mercado, es difícil esperar grandes variaciones en la cotización, más allá de períodos cortos de tiempo, como ha ocurrido hasta el momento, ya que de igual modo que por parte de este segmento comercial no existe fuerza compradora, porque cuentan con mercadería, tampoco existe fuerza vendedora porque no tienen urgencia de sacarse de encima dicha mercadería.

Por otra parte, el segmento de los grandes fondos especulativos ha desaparecido de este mercado, es decir, el especulador no ha encontrado detonantes que lo lleve o motive a tomar posiciones compradoras y a pagar precio al alza, con lo cual hoy se encuentra mayoritariamente fuera del mercado de granos y es de esperar que retorne al mismo del lado comprador sólo cuando se encuentren fundamentos del sector o del lado financiero y le generen una expectativa en la recuperación de los precios.

Con lo expuesto arriba, dado que a nivel local nos encontramos en plena cosecha gruesa y que son períodos donde el productor debe tomar decisiones comerciales, resulta interesante destacar que desde nuestra perspectiva analítica actualmente vemos un bajo riesgo de acentuación en la caída de precio de los granos, principalmente por falta de fuerza vendedora de parte de los principales actores. Más bien creemos que tanto el precio de la soja como el del maíz podrían mantenerse estables en el rango actual, al menos hasta tanto surjan detonantes que motiven la recuperación, por un retorno comprador de los fondos especulativos.

Conclusión y sugerencia para el productor: si ya están absorbidos todos los fundamentos bajistas que se conocen para el mercado de granos y estos no han agudizado la caída de los precios en los últimos dos años y medios, entonces ahora a no desesperar, ya que cualquier detonante alcista inesperado por el mercado podría terminar motivando la ansiada recuperación. Veremos…