Oficial: los limones argentinos podrán entrar a EE.UU. antes de fin de mes

Finalmente, los limones argentinos de exportación podrán ingresar a los Estados Unidos a partir de de este mismo mes, según informó hoy el Departamento de Agricultura norteamericano (USDA).

La autorización para que Estados Unidos importe cítricos argentinos había sido firmada hacia el final de la gestión de Barack Obama, pero debía ponerse en marcha en los primeros días de la nueva administración. Cuando cambió el gobierno en Washington y Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, una de las primeras medidas que se difundieron del Departamento de Agricultura fue suspender ese permiso por dos meses; en marzo, se prorrogó la suspensión por otros dos meses.

En el reciente viaje de Estado del presidente Mauricio Macri, el de los limones fue un tema destacado (tanto, que Trump bromeó que en la reunión bilateral que mantuvieron él hablaría sobre Corea del Norte y Macri, sobre limones). Y la promesa de la apertura del mercado norteamericano para los cítricos argentinos fue una de las que se trajo el mandatario a su regreso (junto con el respaldo para que la Argentina entre a la OCDE).

En un comunicado que publicó hoy, el Departamento de Agricultura oficializó que no extenderá la suspensión (stay) a la autorización para el ingreso de los limones argentinos a Estados Unidos, que vence el 26 de mayo.

El comunicado del USDA advierte, de todos modos, que aún hay “numerosos requerimientos por cumplir antes de que los limones puedan entrar a los Estados Unidos” y que “no permitirá que entren cítricos del noroeste argentino hasta que esas condiciones sean cumplidas”.

Argentina no le vende limones frescos a EE.UU. desde 2001. El sector cree que en el corto plazo podrá exportar unas 20.000 toneladas del cítrico fresco al mercado estadounidense, por unos u$s 50 millones. Argentina es el principal productor de limones, con 1,5 millones de toneladas anuales, y registró exportaciones de fruta fresca y jugos por u$s 455 millones entre enero y noviembre pasados.