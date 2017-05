El petróleo cayó 1% y cerró por debajo de los u$s 49 El precio del crudo tipo WTI culminó la jornada en u$s 48,84 el barril, mientras que el Brent se ubicó en u$s 51,52. El aumento de la producción de Libia y Estados Unidos contrastó con loso recortes impulsados por la OPEP.