Advierten por demoras en la liquidación de divisas agroexportadoras

Los exportadores agroindustriales están demorados en liquidar divisas ante el retraso de la recolección de soja campaña 2016-2017, en especial por las contingencias climáticas y este panorama se le suma la resistencia del productor a deshacerse de su materia prima.

De acuerdo con el reporte semanal de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, ingresaron 412 millones de dólares de la agroexportación en la última semana contra 681 millones del mismo período del año pasado.

Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año 2017 hasta el 21 de abril asciende a 6.044.893.267 dólares mientras que en 2016 al 22 de abril la suma llegó a 7.517.144.871 dólares.

"No liquidan divisas porque no se levanta la cosecha y los productores no están vendiendo al ritmo que deberían hacerlo", confirmó a NA, el director de Agritrend S.A y consultor, Gustavo López.

Explicó que, al no haber tanta mercadería, la liquidación de divisas se retrasa porque el proceso es que "se compra con la plata que traen de afuera", pero "la gente tiene miedo de vender porque no sabe cu ndo exactamente va a cosechar".

Para López "se exportó bastante trigo, pero la soja hasta que no le fijen precio son divisas que no van a entrar, hay muchos productores que esperan que de pronto haya una mejora cambiaria", posibilidad que algunos remontan para después de las elecciones.

El único mercado que demanda soja es China "hasta julio" y así en "agosto se iría liquidando de a poco", expresó.

Lo concreto que ante una lluvia de dólares, producto del blanqueo, entre otros factores, hay opiniones que en voz baja, especulan que al Gobierno quizá le convenga el retraso de las liquidaciones agroexportadoras porque no ingresa tanta moneda norteamericana.

"Además está la incertidumbre de vender para el productor, lo que se ve en que no está cerrado el precio", acotó López quien en su análisis manifestó que "el total comprado en este ciclo de la oleaginosa alcanza las 16 millones de toneladas, en tanto que a precio hecho sólo se han realizado 5.3 millones de toneladas, es decir 33% del total adquirido".

El resto es mercadería con precio a fijar, mientras la campaña de soja podría llegar a superar los 56,6 millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Es decir que todavía hay mucha tela para cortar, al tiempo que han entrado divisas por cereales con mejor ritmo, en un negocio de liquidación que est vinculado con la compra de granos que luego serán exportados con o sin industrialización posterior como subproductos.

Por su parte, el ingreso de divisas de la agroindustria es anterior al hecho específico de la exportación propiamente dicha que puede ser de 30 días antes en el caso de los granos y de 90 días previo al embarque de harinas y aceites.

El ciclo comercial de granos, la existencia de stocks internacionales, catástrofes climáticas, las oscilaciones de los precios mundiales, problemas de transporte de los granos y productos, normas fijadas por el Estado, son algunos de los tópicos que influyen en la liquidación de divisas.

El año que lidera las estadísticas de las empresas del sector es 2011 con 25.133.393.782 agro-dólares liquidados y el m s bajo fue el 2003 con 9.450.254.098 dólares, en tanto, 2016 finalizó con 23.910.393.560.

En 2016, de acuerdo con números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, hubo mayor crecimiento de trigo, maíz y girasol entonces las exportaciones aumentaron un 23% y las MOA, Manufacturas de Origen Agropecuario, un 4,3% por el alza de las ventas de aceite y harinas de soja.

La Bolsa de Comercio de Rosario maneja otros datos: las exportaciones en volumen del complejo sojero (poroto, pellets, aceite y harina) entre abril y diciembre de 2016 cayeron respecto de 2015 en promedio un 21% porque no hubo buena calidad del grano por las cruentas lluvias ocurridas el año pasado.

Por su parte, la Argentina ocupa el primer lugar en el mundo en exportaciones de aceite de soja con el 47 % del mercado global en 2016, harinas proteicas de soja (50,5 %) y aceite de maní (34%).

Es el segundo exportador en el mundo de sorgo con 14% del total y el tercero en grano de soja (7,8%), de maíz (17%), harinas de maíz (17%), de maní (15%) y de girasol (8%) y ocupa el cuarto lugar internacional en la venta mundial de aceite de girasol (4,8%), el quinto en cebada (7%) y es el séptimo en trigo con el 1% de la totalidad de lo que se comercializa a nivel internacional.

