Moyano alertó sobre avance del Gobierno sobre derechos de los trabajadores

El jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, alertó hoy sobre un "avance" del Gobierno en los "derechos del trabajador" y, si bien consideró que la administración de Mauricio Macri no obtuvo "resultados favorables", garantizó que "el movimiento obrero está dispuesto a ayudar".

"No ha habido resultados favorables, no ha sido lo que ellos prometieron al principio", dijo Moyano sobre la gestión de Cambiemos, aunque aclaró que "no obstante, el movimiento obrero está siempre dispuesto a ayudar a los gobiernos".

El ex jefe de la CGT planteó que "el trabajador no está bien, está muy preocupado porque se han perdido muchos puestos de trabajo, hay muchas amenazas de empresas que están corriendo situaciones complejas y eso es responsabilidad del Gobierno, por más que quieran echarle la culpa al gobierno anterior o lo que sea".

"Lo más fácil es echarle la culpa a los gremios", reprochó, en referencia a que "los funcionarios salen a criticar, demonizar y querer destruir a los dirigentes, en particular, y al movimiento obrero en general, para avanzar sobre los derechos de los trabajadadores".

En declaraciones a radio Mitre, sostuvo que "los gremios están dándose cuenta de que, con la merma del poder adquisitivo del salario por la inflación, y por ponerle tope a las discusiones paritarias, hay un avance sobre los derechos del trabajador, que lo menos que tiene que hacer en las paritarias es mantener el salario, y se está haciendo todo lo contrario".

"No somos enemigos. No queremos que nos tengan bronca ni miedo, sino respeto", concluyó. Asimismo, señaló que "los gobiernos siempre le echaron la culpa a los gremios y los dirigentes gremiales nunca dirigimos el país". "La responsabilidad es de ellos de los políticos y los empresarios que asumieron la conducción de un país", acotó.