Peralta cree que para salir de la crisis en Santa Cruz, hay que subir regalías de YPF

El exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, desmintió hoy haber dejado una provincia "quebrada" como alegó la actual mandataria provincial, Alicia Kirchner, al tiempo que sugirió la importancia de que se controlen las cuentas de esa jurisdicción y rechazó la idea de despedir empleados estatales. Peralta calificó como "una mentira de principio a fin" haber dejado un déficit inmanejable en Santa Cruz, durante la entrevista que publica hoy el diario La Nación.

"Es una mentira de principio a fin, nosotros dejamos la provincia con un déficit razonable", argumentó; y aseguró que "se inflaron los egresos" en el presupuesto presentado por la gobernadora. Sobre la cifra de 6.500 millones de pesos de déficit a la que hace referencia la actual mandataria provincial, explicó: "Ese número lo saca de un presupuesto que está dibujado".

Además sostuvo: “Me parece que cometerán un error si creen que desde Santa Cruz le van a mandar las carpetitas prolijas con cuentas claras". Peralta recomendó -para achicar el déficit- sentarse con "Macri para que redefina la política con YPF, para que las regalías crezcan y no caigan como ahora. Pediría que se finalice la central térmica y tengamos renta sobre eso. Y reclamaría por las mineras, porque el gobierno nacional derogó las retenciones a esas exportaciones y a mi juicio está mal por ser un sector con excedente".

"Pero la gobernadora tiene que abrir las cuentas y sincerar los números. Primero hay que recomponer la confianza hacia adentro, porque a la gobernadora nadie le cree en Santa Cruz", finalizó el ex gobernador.

"Alicia convirtió en deuda los últimos $ 1350 millones que (la ex presidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) giró como anticipo de coparticipación un día antes de que yo me vaya. Obvio que yo en un día no los usé, ¿no? Bueno, ellos dispusieron que esos $ 1350 millones pasen a 2016 y se computen como deuda mía", explicó. Cuando le preguntaron 'dónde iría la plata que no se ejecuta', Peralta sugirió que "habría que preguntarles a los actuales funcionarios".

Peralta dijo tener información proveniente del Banco De Santa Cruz que sostenía que en la entidad financiera provincial, días antes del pago de salarios a los maestros, "había $ 400 millones de la ley de financiamiento educativo y los docentes estaban en la calle reclamando, mientras les decían que no había dinero.

Lo vi en un formulario oficial del banco", acusó. El ex mandatario provincial interpretó el no pago del dinero, como "un intento de disciplinar a los docentes, uno de los sectores que más confronta con el gobierno". Por otra parte, afirmó que "tampoco se les paga a los jubilados porque, en definitiva, son los sectores que están protestando".

Sobre la cantidad de empleados estatales afirmó que no le parece "excesiva", teniendo en cuenta "cómo creció la provincia". Para Peralta, lo que "se nota" es "una ausencia del gobierno provincial. No sé si es para victimizarse cargando la culpa a (el presidente Mauricio) Macri y a mí", deslizó. También recordó que cuando era gobernador y solicitaba fondos "venía Emanuel Álvarez Agis, que era viceministro de Axel Kicillof, y me revisaba todas las cuentas.