Lousteau: “Si no hay PASO, vamos a hacer campaña por afuera de Cambiemos”

El exembajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, volvió a reclamar hoy que haya elecciones primarias en Cambiemos de la ciudad de Buenos Aires para definir los cargos para los comicios legislativos de octubre y advirtió que "la grieta contagia todo".

Lousteau también ratificó que continuaba actualmente dentro del espacio de Cambiemos pero, dijo: "Creo que compitiendo con Eco mejoramos al PRO en la Ciudad". "Si no hay PASO, vamos a hacer campaña por afuera de Cambiemos con ECO", advirtió el también ex ministro de Economía del kirchnerismo. En ese sentido, dijo a un programa de América TV en los primeros minutos de hoy que pugnaba por lograr "un Cambiemos más fuerte". Y, cuestionó la visión política que adjudicó a sectores del PRO al señalar que "es una catástrofe polarizar".

"El pasado reciente es muy difícil pero el presente tampoco el fácil", señaló y advirtió que "nada de eso se puede resolver con la grieta, con la polarización". Lousteau indicó que "el que no quiere discusión primaria, es sectario. Las PASO permiten que el ciudadano arme la lista. Si tres dirigentes arman solos una lista, es porque sospechan que la gente no quiere esa lista".

"Si no hay PASO, vamos a hacer campaña por afuera de Cambiemos con ECO. Vamos a competir con el sello ECO", alertó. Y, apuntó: "Yo no me fui de Cambiemos, estoy reclamando que haya una primaria de Cambiemos en la Ciudad, al igual que el resto del país".