Docentes confían llegar a un acuerdo en próximo encuentro con el Gobierno

La secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, sostuvo hoy que los maestros tienen “expectativas” de que el martes próximo “se pueda resolver” el conflicto salarial.



“Vamos el martes próximo con una expectativa de que se pueda resolver la discusión paritaria. Lo que acá fracasó fue la política de (la gobernadora María Eugenia) Vidal, porque estamos llegando a mayo y no tenemos un acuerdo”, sostuvo la dirigente.



Vidal convocó a los gremios docentes a una nueva reunión paritaria para el martes 2 de mayo, y se mostró conforme con que los maestros acepten discutir otros temas, además de salarios.



En la última reunión con los docentes, la Provincia ofreció un aumento del 20% en cuatro cuotas, más un compensatorio de 750 pesos por la pérdida del poder adquisitivo de 2016 y una suma de 5.300 pesos para todo este año, atada a que se baje el nivel de ausentismo.



En declaraciones radiales, Torre señaló que el Gobierno provincial “va a tener que mover la aguja, no hay nada que en este momento pueda explicar que haya tardado tanto para arreglar un salario”.



La dirigente consideró también que la administración bonaerense “miente cuando dice que el básico es de 22 mil pesos.

Incluso miente si tiene en cuenta el doble cargo, porque no se consigue tan fácilmente la cantidad de horas necesaria para hacer la equivalencia‘.



Además, Torre recordó que existe un “fallo judicial que van a tener que cumplir”, porque impide descontar los días de paro, aunque la gobernadora anticipó que el Poder Ejecutivo lo va a apelar.



La jueza María Ventura Martínez ordenó reintegrarles a los docentes el dinero descontado por haber adherido a los paros convocados por los sindicatos.



Por último, resaltó que “hay gran acuerdo de las bases en esta lucha y el Gobierno lo sabe. Estamos frente a un Gobierno que quiere destruir a las organizaciones sindicales y a sus representantes como Roberto Baradel”.