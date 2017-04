Tanda récord: anuncio de 15 segundos en el superclásico costará más de $ 1 millón

Todavía faltan un poco más de dos semanas para que se juegue el segundo superclásico del Torneo de la Independencia. El anterior se jugó en el Monumental el 11 de diciembre del año pasado y terminó con un recordado triunfo del visitante (2-4) con dos goles de Carlos Tevez. Y aunque puede parecer bastante tiempo en términos de la ansiedad de los hinchas, para la comercialización de su tanda publicitaria no lo es tanto. Telefé, la señal que lo va a transmitir, ya publicó en su sitio web el costo de un anuncio, antes, durante y después de otro crucial partido entre Boca y River.

El precio del segundo, para la el área urbana y suburbana, será de $ 72.500, es decir casi u$s 4700, con lo que si se quiere poner un aviso de 15 segundos habrá que abonar u$s 73.600, por uno de 30 segundos u$s 138.000.

Traducido a pesos significa que 15 segundos cuestan $ 1.135.600, y 30, $ 2.129.240.

Si se trata de retransmisiones en el interior del país, los costos bajan notoriamente: Rosario $ 4500; Córdoba $ 4500; Mar del Plata $ 2700; Tucumán $ 2700; o Neuquén $ 2500. En tanto, para pautar en la previa y en el post del encuentro hay que pagar $ 33.000 el segundo.

La inversión seguramente está justificada, teniendo en cuenta que se trata del programa más visto de la TV local. El último partido, emitido por Canal 13, midió un promedio de 31.2 puntos, con picos de más de 34 puntos, es decir que lo vieron hasta 3,4 millones de personas, solamente en el AMBA.

En esa ocasión, el segundo se cobró $ 60.000, unos u$s 3700 de ese entonces, con lo que un aviso de 15 segundos durante el entretiempo se cotizó a $ 900.000 (u$s 57.000 aprox.).

Para que se tenga una idea de los precios "normales", Boca-Arsenal por Canal 13 este domingo está a $ 42.000 por segundo, mientras que Gimnasia - San Lorenzo por Telefé mañana se cobra $ 13.000 el segundo. El segundo en River-Sarmiento el domingo pasado (Telefé), tuvo un precio de $ 42.000 y un rating promedio de 16.1

Aparte del fútbol, el ciclo más caro de Canal 13 en este momento es la novela "Quiero vivir a tu lado" ($ 36.000), mientras que Telefé tiene dos: "Josué y la Tierra Prometida y "Amar después de amar" (ambas $ 37.000).