MAE solicitó a CNV poder operar acciones: ofrecen hacerlo gratis

MAE presentó una nota a la CNV para poder operar acciones, y hasta se ofreció a hacerlo gratis, sin costos para el inversor, de modo de bajar el costo de transacción en el mercado de capitales. De esta manera, quieren salir a competir con ByMA, el nuevo mercado que forman la Bolsa y el Merval. Apuntan a captar el ingreso de divisas en acciones que se prevé desde julio, cuando la Argentina sea considerada emergente por MSCI, y los fondos que replican el índice de Morgan Stanley Capital International deban destinar un porcentaje de esos fondos a la plaza local.

En la CNV están analizando el pedido, ya que deben considerar todo, tanto los ingresos, los costos y el capital inicial antes de aprobarlo, pero sostienen que ningún mercado es gratis, sino que tiene sus costos. Consideran que tiene que ser autosustentable, estar capitalizado y tener un plan de negocios.

En MAE le van a buscar la vuelta para poder tener la autorización de operar acciones para julio. "Nos vamos a poner competitivos, ya que queremos bajar el costo de las transacciones en la Argentina. En períodos de estabilidad económica, baja la inflación y deben bajar también las comisiones que se cobran. Desde la pantalla de la computadora se opera por sistemas tecnológicos, por eso vamos a tratar de no cobrarle al usuario si CNV nos lo permite. Si todas las órdenes corren a través por una plataforma tecnológica, ¿entonces por qué acá se cobran comisiones mayores que en otros mercados internacionales? Si querés que vengan del exterior para invertir, debés tener costos competitivos", soslayan.

Entienden que la Argentina necesita desarrollar el mercado de capitales, y para ello nada mejor que bajar las comisiones de las transacciones. Los bancos, que son los integrantes de MAE, apuestan al one stop shop del negocio financiero: o sea, ofrecer toda la gama de productos a sus clientes, desde un plazo fijo, un seguro para el auto, hasta la compra de títulos y acciones en una plataforma tecnológica del MAE.

Los bancos entienden que ellos tienen los clientes del sistema financiero. La mitad ya hace los plazos fijos y la compra de dólares a través del home banking, incentivado por las propias entidades, que hasta les pagan más en algunos casos que si lo hacen por ventanilla. Las entidades van hacia la banca digital: que el cliente desde su celular, su Ipad o su PC pueda operar todo, por lo que hacen mucho hincapié en todos los aspectos tecnológicos.

En este marco, la premisa que persigue el regulador es estar encuadrado dentro del G20, lo que implica estándares internacionales en cuanto a mercados transparentes, la interconectividad, solvencia patrimonial de los mercados y competencia. "La transaccionalidad al menor precio posible, de modo que cuando alguien ponga una orden se pueda vender al mejor precio", es el lema que persiguen en MAE.

¿Es dumping no cobrar nada por las comisiones? "Las cuentas sueldo son gratis. ¿Eso es dumping acaso? O sea, si no cobro nada es dumping, y si no puedo operar acciones es monopolio de ellos", argumentan en los bancos, en alusión a Byma. "Hay lugar para que compitamos todos, hay nichos para todos, como hay bancos regionales, mayoristas, de individuos y de empresas, acá pasa lo mismo", sostienen las fuentes, que siguen analizando la posibilidad de hacer su propia Caja de Valores: MAE Clear.

Hay ciertos ingresos que se compensan. Por ejemplo, cuando el Tesoro paga un cupón a la Caja, no entra en la cuenta del inversor hasta que no se terminan de acreditar todos los fondos, por lo tanto la Caja puede llegar a tener dos días esa liquidez para colocarla en el sistema financiero. Esto es lo que analizan en MAE a la hora del proyecto de su propia Caja.

Por lo pronto, la semana que viene será la asamblea de accionistas, donde seguramente se reelegirá como presidente a Luis Ribaya, excepto que sea el elegido para ser presidente a Adeba, donde ayer asumió Jorge Brito hijo en forma interina, hasta que encuentre un presidente para el cargo. ¿O le tomará el gusto?