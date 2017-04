País trucho: siete de cada diez argentinos utilizan software ilegal

Al menos siete de cada 10 empresas argentinas y usuarios particulares utilizan algún tipo de software ilegal y corren más riesgos de sufrir los ataques de piratas informáticos que buscan robar información sensible. Así, el valor comercial del software ilegal utilizado en el mercado local asciende a los u$s 554 millones, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora internacional IDC, encargado por la organización BSA The Software Alliance.

Una de las conclusiones del informe muestra que cuanto mayor es la tasa de software de computadoras sin licencia, mayor es la probabilidad de que esos usuarios experimenten malware –software dañino o malintencionado– potencialmente "debilitante".

"Está detectado que el uso de software no licenciado o software pirata es una de las principales causas de la activación del software malicioso que, al mismo tiempo, abre la puerta al cibercrimen", señaló Rodger Correa, director de Marketing para las Américas de BSA.

Con todo, lo usuarios de computadoras personales o laborales con programación trucha se exponen al robo de datos como el de tarjetas de créditos, cuentas bancarias, casillas de correo electrónico o datos familiares. El ejecutivo, citado por la agencia Noticias Argentinas, afirmó que las empresas y personas que protegen la propiedad intelectual se protegen al mismo tiempo de las múltiples amenazas asociadas a la ilegalidad.

"Actualmente, el 71% de las empresas admite haber sufrido ciberataques por los que compañías afectadas pierden, anualmente unos u$s 400 millones", precisó Correa, quien subrayó la importancia de la promoción de una cultura de la legalidad en el marco de la presentación, esta semana, del Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

"Nos debe servir a todos para reflexionar que la ilegalidad si tiene un impacto real en nuestra economía. Su protección es como una necesidad evidente y por eso requiere de una acción profunda y dedicada del Estado, trabajando de manera conjunta con todos los sectores involucrados", agregó.

En la Argentina, el porcentaje de uso de software ilegal asciende al 69%, por encima del promedio para la región, que es de 55% de acuerdo con el estudio. Los índices más altos se encuentran en Venezuela (88%), Paraguay (84%), Nicaragua (82%) y El Salvador (81%). Y los más bajos, en Brasil (47%), Colombia (50%) y México (52%).

A nivel global, el promedio de uso de software ilegal es de 39%. En el caso de los países de la Unión Europea, es de 29% y en Estados Unidos del 17%.

Un dato que diferencia a la Argentina de otros países es que el porcentaje de uso de software "pirata" se mantiene en los mismos niveles que años anteriores mientras que a nivel global el promedio bajó del 43% al 39% en el último reporte, lo que muestra que el país no tuvo grandes avances en materia de concientización sobre el uso legal de software.

Con sede en Washington, BSA es una organización defensora de la industria del software a escala mundial ante los gobiernos y el mercado internacional. Entre sus miembros están las grandes empresas del mundo en soluciones de software como, por ejemplo, Adobe, Apple, Dell, IBM, Microsoft y Oracle.