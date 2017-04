Clarín cierra la compra de las acciones del grupo a su socio estadounidense

El Grupo Clarín terminó de comprar las acciones de su socio, el multimillonario estadounidense Ralph Booth. quien tenía hasta ahora el 25,4% del paquete accionario de GS Unidos, propiedad del ejecutivo norteamericano y que indirectamente tenía control sobre el 9% del capital accionario de Clarín. La operación la cerró Blue Media, una sociedad controlada, directa e indirectamente por The 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust, HHM Media New York Trust; The LRP New York Trust y José Antonio Aranda. Es decir, por los principales accionistas del Grupo Clarín. Y el monto involucrado llegó a los u$s 95,1 millones. Adicionalmente, Blue Media adquirió 40.000 títulos en custodia globales (GDS), que representan cada uno dos acciones Clase B de la sociedad por otros u$s 1,1 millón. Estos montos se suman a los otros u$s 219 millones que Clarín ya le había pagado a Booth en enero pasado por el 74% del capital social de GS Unidos. Es decir que en poco menos de cuatro meses, Clarín desembolsó u$s 316 millones para desprenderse de su socio norteamericano y detentar en soledad el capital social de todas las sociedades que de manera directa o indirecta hacen al control del mayor holding de medios del país. Hasta ayer, el 71% restante del holding se repartía entre los accionistas principales como son Ernestina H. de Noble; Héctor H. Magnetto; Jose Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro a través de GC Dominio), y el 19% restante cotiza en la bolsa. Ahora, el 100% de GS Dominio quedó para los empresarios.

Precisamente, GC Dominio es la sociedad que cerró la compra de las tenencias de Booth, por lo cual pasa a tener el 80% del Grupo Clarín.

La transacción fue informada por Clarín ayer a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires e implica la salida de Ralph Booth del multimedios. Este inversor norteamericano formaba parte del accionariado de Clarín a través de varios de sus fondos de inversión.

Es más, tenía en su poder parte de la participación de Goldman Sachs en el grupo dueño, entre otras empresas, de Cablevisión y el diario Clarín. Y a mediados de 2012 le adquirió las acciones restantes al banco de inversión, también norteamericano. Una transacción que se cerró en u$s 75 millones en ese momento.