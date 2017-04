Brasil registró en marzo un déficit fiscal récord de u$s 3480 millones

El gobierno central de Brasil registró en marzo el mayor déficit presupuestario primario desde el inicio de la medición en 1997, con un rojo de u$s 3.480 millones, muy por sobre las expectativas de referentes del mercado que habían hecho una estimación de u$s 2700 millones.

En tanto, el acumulado del trimestre también muestra un déficit récord de u$s 5760 millones. Y en los últimos 12 meses el negativo llegó a u$s 48.650 millones, es decir el 2,44% del PBI. La meta oficial para este año, en tanto, llega a u$s 43.760.

Los datos del tesoro nacional, en cambio, presentaron un superávit de u$s 528 millones en el mes y de u$s 6858 millones para el año.

Pero fueron el Banco Central con un déficit primario de u$s 8,8 millones y la caja previsional con un rojo de u$s 12.618 millones quienes llevaron el índice al récord negativo