Dueño de OCA descarta quiebra y denuncia que Hugo Moyano le robó la empresa

El titular de la empresa de correos OCA, Patricio Farcuh, aseguró hoy que “no hay posibilidad de una quiebra” en la compañía, denunció que Hugo Moyano le robó la empresa y por esa razón desde hace 8 meses que no puede “entrar ni administrar la compañía”.

En un reportaje a Radio Con Vos, el empresario precisó que OCA “salió de concurso el año pasado antes de eso ya presentamos el concurso preventivo de acreedores por lo que la posibilidad de la quiebra no es posible”.

Precisó que la relación con Moyano se rompió "cuando asumió Mauricio Macri" y en junio marzo de 2016 se quiebra la relación".

"Creo que Hugo Moyano es instrumento de personas que están más arriba. Hace 8 meses me cagan a tiros en la calle, me amedrentan, no puedo volver a mi casa y me manejan fraudulentamente mi compañía", denunció.

“¿Quién quiere quedarse con la empresa? Yo podría decirte no lo se, podría ser desde Franco Macri por intereses con el correo público, Mario Quintana (el vicejefe de Gabinete) que fue dueño del Grupo Exxel asociado con Pegasus cuando compraron OCA que sacaron un préstamo sindicado la concursaron ellos y yo lo saqué de concurso o Héctor Colella, ex dueño de OCA”, analizó.

Aseguró además que es “un mito urbano” las versiones que aseguran que la empresa se financiaba reteniendo aportes de los trabajadores de la firma de correo.

Y aclaró: “Estoy imputado en denuncias AFIP en períodos en los que los que yo no administré mi propia compañía. Soy dueño de derecho pero en hecho no la estoy administrando”.

“Yo no estoy dentro de la compañía. Yo hace 8 meses no puedo entrar ni administrar la compañía”, dijo y .

Precisó que hace 8 meses “llegué a mi oficina y estaba la Superintendencia de Delitos Tecnológicos, la Policía Federal y la fuerza de choque de camioneros. Los gremialistas corrían a los patrulleros para que Moyano entrara a la compañía. Discutí con el en mí compañía y me tuve que ir porque era saludable irse”.

La inseguridad jurídica que hay en el país es una vergüenza. Si voy a hablar a la CNN acá no invierte ni Pablo Escobar. Cómo Mauricio Macri se va a juntar con Hugo Moyano para hablar de mi compañía sin llamar al dueño”, apuntó.

Farcuh compró OCA por unos 60 millones de dólares en 2013. Por entonces muy ligado a Hugo y Pablo Moyano, Farcuh era mencionado como un posible testaferro del líder de Camioneros.