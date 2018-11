El valor de los dólares al contado

En un contexto variable, con indicadores y tasas inestables, sucede que no sabemos cuál es el mejor momento ni instrumento para preservar o invertir el capital. Cualquier renta conlleva un riesgo de una mensura similar. Los argentinos tenemos el entrenamiento para adecuarnos a diferentes realidades que duran poco.

Es esta una de las razones por las que el ladrillo es siempre una alternativa atractiva. Nada más palpable que ver crecer un edificio mientras se valoriza nuestra inversión. Hoy se puede obtener un resultado del calibre de lo esperado de un activo financiero con un riesgo menor.

Esta es la oportunidad para quienes quieren invertir en Real Estate hoy. La forma de pago tradicional, de adelanto más cuotas ajustadas por CAC, sigue vigente pero a la vez se pueden hacer valer los dólares al contado.

"El descuento financiero y comercial que se ofrece por pagar el 100% al boleto lleva a los inversores a tentarse nuevamente con Puerto Madero o mismo a aumentar su portfolio existente."

Puerto Madero lleva más de 10 años de aumentos en los precios (Año 2005: U$S 2.647 promedio por m2. Hoy: U$S 7.000 promedio por m2). El desplazamiento hacia el Dique 1 evolucionó con una arquitectura más moderna, no sólo en cuanto al diseño, sino también en cuanto a su concepción. Sus vistas más amplias y la inminente salida al río por el sur, sin tener que atravesar todos los canales, lo hacen encantador para los amantes de la náutica. Con el Paseo del Bajo finalizado desaparecen los problemas de tránsito pesado y se limpia la circulación vehicular desde el microcentro.

The Link Towers es un proyecto que tiene mitigado su riesgo performance. Las desarrolladoras detrás del emprendimiento, Vizora y Fernández Prieto, son de primera línea y reconocidas en Puerto Madero por el éxito de Zéncity.

La torre ADÁN está próxima a entregarse en 2019 y EVA le sigue el ritmo. Es una inversión interesante por el retorno definido tanto por el recorrido en el valor del inmueble, como por la salida asegurada, dado que los consumidores finales eligen este producto porque es el único 100% residencial en construcción de este momento.

Los inversionistas pueden asegurarse una renta doble: la del upside y la de un alquiler dado que Zéncity, el complejo de la zona comparable, tiene plena ocupación.

Diseño personalizado en terminaciones y equipamiento

Pensado para poder vivir, The Link Towers trae una propuesta de diseño, de terminaciones y de equipamiento personalizado. Con el espíritu de acompañar a los clientes, que tomarán posesión de su departamento el año que viene, mañana 8 de noviembre se abren las puertas del renovado Sales Office para exponer las alternativas cuidadosamente seleccionadas por el equipo de interiorismo. Es un espacio para experimentar más a fondo el concepto de The Link Towers.

A la vez, esta es una oportunidad para ver las últimas tendencias en materiales y tecnologías. Una suerte de exposición permanente con la más cuidadosa selección, en pleno Puerto Madero.

Economía más estable, mercado que revive

“Vemos cómo de a poco se reactivan las consultas, ahora que los inversores vieron el techo de valor de oportunidad para sus dólares”, comenta Milagros Brito, Presidenta y Directora Comercial de Vizora Desarrollos Inmobiliarios. A su vez, Rodrigo Fernández Prieto, Presidente de Intelligent, la comercializadora del Estudio Fernández Prieto, asegura que la estrategia de retomar operaciones caídas de hace unos meses está resultando con las oportunidades tan fuertes por pago al contado.

Para más información pueden comunicarse al +54 9 11 5056-2685, escribir a ventas@thelinktowers.com o acercarse a Juana Manso 1801, de lunes a viernes de 11:00 a 19:00. www.thelinktowers.com

Tel: +54 11 4893-0313

CTA WHAPP +54 9 11 5056-2685