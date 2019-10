El CEO de Vistage Argentina responde una serie de preguntas que intentan develar qué pasa por la cabeza de un directivo de empresa

¿CEO se nace o se hace?

La parte con la que se nace tiene que ver con el espíritu emprendedor. Se trata del momento en el que alguien tiene una idea y la implementa exitosamente, eso es un emprendedor. Pero más tarde, el CEO se hace, aprendiendo y copiando lo que otros ya pasaron.



¿Cuál es el problema que más sufren los CEOS?

El no poder detenerse a analizar, a ver más allá del día a día. Es algo natural, porque lo urgente siempre mata a lo importante. Si uno no frena la pelota de vez en cuando para mirarse y mirar a la empresa desde otro lado, se pierde lo importante. Si estás todo el tiempo apagando incendios, estás a merced de las condiciones climáticas. Entonces es cuando hay más chances de equivocarse que si uno se detiene y reflexiona sobre lo importante, dejando de lado lo urgente.



¿Los líderes necesitan tanta motivación como los empleados?

Sí, porque nosotros no somos uno en el trabajo y otro en casa. Si en casa está todo mal es difícil que seamos muy productivos en el trabajo. Uno puede encontrar motivación con amigos o con tu pareja. Lo que pasa es que no son pares. A otro empresario lo vamos a escuchar distinto porque es un interlocutor válido.



¿Cómo se motiva a un CEO?

Se lo ayuda a que encuentre personas con las que pueda intercambiar diferentes puntos de vista e identificarse. Se tienen que dar condiciones de mucha confianza para que se pueda hablar de las cosas que realmente importan.



¿Cuáles son las ventajas de estar en contacto constante con otros empresarios?

Una es superar el aislamiento. Algunos lo padecen. Otra es crecer. Una vez por mes aprenden de otros pares. Otro beneficio es el de rendir cuentas. En el grupo ayudamos a tomar decisiones, le damos recomendaciones y al final el empresario se compromete a cumplir algo en un plazo determinado. El cuarto beneficio es administrar mejor el cambio. Un empresario conoce mucho de su industria y una vez por mes se conecta con otras y puede ver un tema desde distintas perspectivas.



¿Cuál es la mayor preocupación de los CEOs?

Por lejos, la incertidumbre. Porque el que maneja una empresa toma riesgo, pone en juego el tiempo y el capital, apostando a algo que va a venir después. Cuando hay incertidumbre es mucho más difícil saber si invertir o no, cuánto invertir, en qué momento.

¿Qué es Vistage?

Vistage propone un espacio donde los empresarios y ejecutivos se reúnen con sus pares, comparten experiencias y se ayudan mutuamente a tomar las mejores decisiones para crecer profesionalmente y mejorar su calidad de vida.

Presente en la Argentina desde el año 2000, Vistage actualmente tiene más de 1.600 empresarios que se reunen mensualmente en 140 grupos de pares, coordinados por más de 80 Chairs. Vistage cuenta con grupos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Cuyo y NOA.