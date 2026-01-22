El atardecer, el mar y la música como punto de encuentro. El 16 de enero, en el parador Divisadero de Cariló, Life Seguros dio inicio a Life es Música. Sesiones en el Mar, un ciclo de encuentros acústicos pensados para disfrutar la música desde un formato íntimo y cuidado. La primera sesión tuvo como protagonista a Fabiana Cantilo, quien recorrió canciones icónicas del rock argentino en un show electroacústico que reunió a personas de distintas edades en un clima cercano, emocional y compartido.

La experiencia se vivió como un encuentro más que como un recital tradicional. La cercanía con el público, el entorno natural y la caída del sol acompañaron una propuesta donde la música funcionó como hilo conductor de un momento genuino, alineado con el espíritu del verano. Esta primera sesión marcó el comienzo de un ciclo que continuará durante enero con dos nuevos encuentros junto a grandes artistas invitados, entre ellos una segunda sesión íntima protagonizada por Benjamín Amadeo, consolidando a la música como uno de los ejes centrales de la propuesta de Life en la costa.

Las Sesiones en el Mar forman parte de la campaña “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela.”, el concepto que guía todas las activaciones de verano de Life Seguros y que se traduce en experiencias pensadas para acompañar a las personas desde el disfrute, la presencia y la conexión con el momento.

Cariló: bienestar, música y conexión con la naturaleza

En Cariló, la propuesta de Life se orienta a bajar el ritmo y conectar con el entorno. En el parador Divisadero, además de las Sesiones en el Mar, la agenda incluye clases de yoga, sesiones de masajes y experiencias pensadas para disfrutar del paisaje desde un lugar más consciente.

La propuesta se completa con la caminata nocturna por los bosques, una experiencia guiada que invita a recorrer senderos bajo las estrellas y redescubrir el entorno natural desde otra perspectiva, integrando movimiento, naturaleza y disfrute compartido.

Pinamar: movimiento, energía y disfrute activo

En Pinamar, en el parador El Pájaro, Life propone una experiencia de verano con otra energía. El movimiento y la participación son protagonistas a través de actividades deportivas, propuestas recreativas y experiencias al aire libre pensadas para quienes eligen un verano dinámico.

La agenda invita a moverse, participar y compartir, combinando deporte, recreación y descanso dentro de una experiencia de playa activa y descontracturada.

De esta manera, Life Seguros construye una propuesta integral que combina música, bienestar y actividades al aire libre, adaptándose a las distintas formas de disfrutar el verano. Porque ya sea en movimiento o en pausa, cada persona elige cómo vivir su verano, y Life acompaña ese recorrido.

Para conocer más sobre las actividades y seguir las próximas Sesiones en el Mar, se puede visitar el Instagram de Life Seguros..