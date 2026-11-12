En el transporte y en el agro, donde cada kilómetro y cada hora de trabajo cuentan, elegir el combustible adecuado es una decisión clave.

En ese contexto, AXION DIESEL X10 ofrece menos de 10 partes por millón (ppm) de azufre y un elevado número de cetano. Es apto para motores Euro V y superior, su formulación contribuye al cuidado de componentes del motor, como filtros e inyectores, tanto en camiones como en maquinaria agrícola.

Para el sector transporte de cargas y pasajeros, AXION energy suma a AXION DIESEL X10 las soluciones de AXION smart, para la gestión eficiente de la operación de flotas, con:

Agilidad y autogestión: herramientas digitales para administrar consumos.

Control en tiempo real: seguimiento online de los consumos y de la operación de la flota.

Cobertura nacional: una amplia red de estaciones de servicio adheridas y alianzas estratégicas, como la desarrollada con Mercedes-Benz Camiones y Buses.

De esta manera, las empresas pueden integrar el abastecimiento de combustible con herramientas que facilitan la gestión cotidiana de sus vehículos.

Para el sector agropecuario, AXION DIESEL X10 está pensado para favorecer el cuidado y continuidad operativa de la maquinaria agrícola, especialmente en momentos clave como la siembra y la cosecha.

La propuesta se completa con la red de Distribuidores AXION agro, que acerca el combustible al productor en las principales zonas agrícolas del país a través de:

Abastecimiento directo: entrega de combustible en el campo.

Trazabilidad: seguimiento y control de calidad del producto desde la refinería hasta su entrega.

Así, AXION energy combina combustible, gestión y abastecimiento en una propuesta pensada para el transporte y el agro.

Porque en la ruta y en el campo, los que más saben, hacen la diferencia.

AXION DIESEL X10. Calidad que protege tu negocio.