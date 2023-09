Ver, ver y ver para creer de nuevo en la Argentina

Seguramente lo palpará Carlos Melconian el 28 del corriente cuando se presente con Rodolfo Santángelo y Enrique Szewach en la casa de Gerry Mato en Greenwich, Connecticut, a 40 minutos de Nueva York. La desconfianza con la Argentina es total. Ya lo percibieron hace siete días Darío Epstein y Juan Nápoli, los representantes de Javier Milei. El hartazgo de la sociedad con los políticos que motoriza los votos para el líder de La Libertad Avanza es el mismo hartazgo de los inversores extranjeros con la Argentina.

Ya nada sorprende ni siquiera que la inflación pueda ir camino al 190% en el 2023 o que caiga en una híper, entendida ésta como un aumento de los precios de 50% o más en un mes. No debería preocupar tanto el índice de precios al consumidor de agosto o el de septiembre, como la inflación reprimida que hay en Argentina. La brecha cambiaria en 120% asusta después de que se haya decidido una devaluación del 22% tras las PASO. La única duda del nuevo salto cambiario es si va a ocurrir tras las elecciones del 22 de octubre, tras el ballotage del 19 de noviembre o bien el 10 de diciembre, apenas asuma la nueva administración. Suponiendo que hay una política de shock y que el traspaso a precios de la devaluación sea sólo de la mitad del salto del dólar oficial, los aumentos rondarían el 60% en un mes o en dos, y sin considerar otros capítulos de la inflación reprimida como las tarifas, naftas y otros bienes o servicios incluídos en el actual congelamiento.

Al no haber un candidato de la oposición único tras las PASO con chances de ganar y en primera vuelta, el poder de fuego de inducir a que el costo del ajuste u "ordenamiento de la economía" (para decirlo en términos de campaña política) lo ejecute el actual gobierno quedó reducido a cero. Todo es incertidumbre hoy. Y esa incertidumbre no se disipará el 22 de octubre, el 19 de junio o el 10 de diciembre.

Las reformas que hay que hacer en la Argentina son muchas, dolorosas y encima deben hacerse rápido. Para peor la situación social es muy delicada con caída real de ingresos desde hace cinco años. El 27, un día antes de la presentación de Melconian ante inversores en Nueva York, se darán a conocer los indicadores de Pobreza e Indigencia en la Argentina correspondientes al primer semestre del 2023. Lo único cierto es que esos números, ya preocupantes de por sí, lucirán mejores frente a los del segundo semestre y a los del primer semestre del 2024. Recién en la segunda parte del 2024 se podrán ver los frutos de las medidas, si es que las adoptan en tiempo y forma, el gobierno que asuma el 10 de diciembre.

Todo funciona al revés en la Argentina. Un gobierno baja el impuesto a las Ganancias a los más ricos en la Argentina y los sindicalistas, que no hicieron ningún reclamo por la inflación de tres dígitos, apoyan la medida a pesar de que es inflacionaria y a pesar de que cada vez hay más asalariados en blanco que cae en la pobreza. Raro. Un ministro llama a un paro de la obra pública. Raro. El consumo de tabaco crece en un sólo país en el mundo y es en la Argentina porque hay un empresa, Tabacalera Sarandí, vinculada a funcionarios, ex funcionarios y jueces para no pagar impuestos. Los altos retornos que deja la venta de cigarrillos "tax free" hacen que aparezcan otros "emprendedores" y que una multinacional esté estudiando abandonar la Argentina en el 2024 ante la competencia con precios 50% más baratos. La salud futura de los nuevos fumadores no importa. Otra rareza: el BCRA hace un "rulo financiero" comprando dólares al tipo de cambio oficial de la mano del "dólar Soja 4.0" y los vende al dólar MEP con ganancia de 100% con el impacto inflacionario de la operación.

Los precios de los bonos, de nuevo con paridades de 30% reflejan la desconfianza. A medida que se acerquen las elecciones del 22, la cautela se acentuará. El dólar soja 4.0 se termina el 30 de septiembre. Las jugadas de los candidatos serán decisivas. Sergio Massa tiene hasta el 26 del corriente para los anuncios de menos impuestos, mas gastos. Todo este mayor rojo fiscal alimenta al dólar en todas sus vertientes. Patricia Bullrich está en el medio entre Massa y Javier Milei, en una "larretización" que buscará desarmar en las próximas 5 semanas. Mauricio Macri aparece en escena para repetir la remontada del 2015 y del 2019. El martes y miércoles estará en Córdoba. Javier Milei aplica el laissez faire y apunta a seguir con el envión de las PASO.

El Evangelio de San Juan narra la incredulidad de Santo Tomás cuando los discípulos decían que habían visto al Señor. La desconfianza en la Argentina es total, en Nueva York pero entre los propios argentinos también. El ver para creer se acentúa ante los fallidos intentos de cambio en la Argentina. Raúl Alfonsín llegó a la presidencia en 1983 tras haber lanzado su línea en la política "Renovación y Cambio" en 1972. Es lógica la desconfianza y el descrédito imperante. La última vez que la Argentina logró crédito en los mercados internacionales fue en enero de 2018. En el mejor escenario, lo tendrá en 2025. A diferencia del mensaje bíblico, no se puede recriminar a inversores, argentinos y extranjeros, que primero quieran ver. Quieren "ver" varias veces antes de creer.