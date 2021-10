Un grito contra Macri, la largada de Juntos, una cumbre salvadora y el rol de los intendentes peronistas

MACRI, NO TAN QUERIDO EN ESTA CAMPAÑA

"Miguel, dígale a Mauricio que ya está, basta. Que no joda". Ese grito lo escuchó, o debió haberlo hecho, Miguel Ángel Pichetto cuando en General San Martín acompañó a Diego Santilli en una recorrida de presentación de candidatos locales.

Había dos ambientes en un mismo acto. En el interior, en el salón había vecinos convocados para hablar con los candidatos, la presión venía de las constantes interrupciones que sufría Santilli cada vez que quería contestar o explicar sus puntos de vista sobre diferentes puntos del mensaje de Juntos .

La inseguridad sobresalía en cada intervención de los invitados azarosamente. Y cuando se explayaba al respecto, zas, otra opinión de otro vecino, y así de manera recurrente por más de media hora.

Estoico, Santilli respondía .

Cuando ya todo se había encauzado, de pronto, se escuchó el grito desde la puerta . Allí se amontonó la mayor parte de la dirigencia, fundamentalmente la que respondía a la otra lista que compitió en la PASO. En San Martín hubo una feroz interna en la que el candidato de Jorge Macri, Andrés Petrillo, se impuso contra la de los territoriales de Ramiro Alonso López; lejos quedó la que representaba al radicalismo.

Entonces, fue el tiempo de otra mini actividad, llena de fotos y selfies.

Estas recorridas sirvieron de "previa" para la actividad oficial de lanzamiento que se desarrolló en Tigre, donde ahí sí aparecieron los tres candidatos que participarán de la foto principal de la lista de diputados nacionales.

Santilli, acompañado por Facundo Manes y Graciela Ocaña , a quien se le nota cierta molestia ante situaciones que aparentan multitud aunque no sean más de ochocientas personas, dieron inicio a una campaña en la que la obligación mayor del espacio es sanar las heridas que dejó la interna entre el PRO y sus aliados y los radicales y los propios.

"La relación entre ellos es óptima. Se complementan y se empiezan a entender", dijo uno de los asesores de quien encabezará la lista. Del lado de Manes opinan lo mismo, pero ya piensan en la siguiente pelea.

Sintomático, el primero en llegar a Tigre, donde Segundo Cernadas volvió a ser el anfitrión, fue Jorge Macri, quien al inicio de la semana participó junto con todos los presidentes partidarios e intendentes en su distrito. Del jefe comunal de Vicente López se viene hablando mucho porque trascendió que Horacio Rodríguez Larreta le había solicitado que se sumase a su equipo porteño .

Si quiere ser candidato a presidente, el jefe de Gobierno sabe que debe darle mucha más musculatura a su equipo de trabajo. Sin embargo, la primera queja surgió desde las cercanías de María Eugenia Vidal , quien parece incómoda por esta posibilidad .

De todos modos, ninguno de los dos alcaldes dijo nada sobre el tema y por ahora las versiones corren sin más certezas que un diálogo entre ambos a principio de año.

EL CAMBIO CLIMáTICO LES SIRVIó DE EXCUSA

Una buena salida tuvieron, entre otros, los diputados nacionales Sergio Massa y Leonardo Grosso por la cumbre del cambio climático que se desarrollará en Italia. Al presidente de la Cámara de Diputados lo sacó de un momento de extrema confusión del Gobierno nacional, donde él es parte principal pero no decisoria entre presidente y vice.

En a cuanto Grosso, pudo evitar su participación directa del acto en el club Ferrocarril Oeste en el que Alberto Fernández y Máximo Kirchner compartieron escenario pero no demasiada euforia. Mucho menos la candidata Victoria Tolosa Paz, a quien la aplaudieron casi sin querer .

Lo extraño fue que la mayoría de los referentes sociales que tienen el doble rol, además, de funcionarios nacionales o candidatos, reiteraban sus críticas porque el gobierno no le daba respuestas a los que más sufrieron la cuarentena eterna.

Dentro del oficialismo hay una manifiesta preocupación por lo que está pasando en varias localidades donde la rigidez política y la llegada a los sectores más necesitados no tenía discusión.

En La Matanza, un grupo de jóvenes habían sido convocados para participar de una jornada de capacitación que terminó siendo, como habitualmente ocurre, un acto estrictamente político. Entonces, desde el escenario, un joven trató a los dirigentes de vagos y ladrones .

A mediados de semana, también en la zona oeste, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y la jefa de ANSeS, Fernanda Raverta, tuvieron que soportar cómo un jubilado se quejaba a viva voz porque la plata no le alcanzaba ni tenía asfalto en su cuadra, donde el colectivo dejó de pasar.

Estas reacciones hoy son más frecuentes que lo habitual. Con diferentes reclamos, la gente se siente más protagonista que de costumbre.

Lo más grave, sin embargo, es la ruptura del sistema de convivencia que sobrevivía en el Frente de Todos. A pesar de que la mayoría de la dirigencia lo sostiene, los discursos y proyectos de centro están cada vez más lejos de la centralidad del poder. "Te lo voy a decir con mucha resignación: Cristina no quiere que ningún gobierno peronista la pueda superar ", se lamentaba esta semana uno de los que más fatigó en la primera semana post PASO.

"No es que nosotros hubiésemos podido hacer mejor las cosas, pero muchos de nuestros errores no forzados, salvo la clandestina de Olivos, salieron de las usinas que no querían abrir las escuelas o los comercios", agregó.



Igual hay lugares en los que se nota cierto optimismo. El Frente de Todos cree que los intendentes, empoderados por los nombramientos bonaerenses, ahora tienen más de un motivo para hacer más de lo que hicieron en las elecciones de septiembre. "Siempre es lo mismo. Si perdemos es porque nosotros no trabajamos, pero si ganamos, sólo ganan ellos", relató un jefe comunal que sabe la lógica de la vicepresidenta.