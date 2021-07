Tesla sorprende pero no convence al mercado

Tesla presentó balance el lunes a la tarde y los números sorprendieron a todos. Sin embargo, el martes cayó un 2%. ¿Por qué?

Tesla, que fabrica automóviles eléctricos, superó ampliamente las expectativas de Wall Street del segundo trimestre. A pesar de eso, el mercado mostró cautela.

El resultado del balance fue sumamente positivo. Las ventas del trimestre fueron de u$s 11.900 M contra u$s 11.300 M que esperaba el mercado. El beneficio por acción (Earnings per Share) fue de u$s 1,45 y el mercado esperaba u$s 0,97. Brillante.

VENTAS

Las ventas totales crecieron un 98% interanual en el segundo trimestre. Esto se logró principalmente mediante un crecimiento sustancial en las entregas de autos, así como el crecimiento en otras partes del negocio. En el trimestre produjo 206.000 autos, más del doble que la producción de todo el 2020.

La compañía también reportó ganancias por u$s 801 M en su negocio de energía, incluida la energía solar fotovoltaica y los sistemas de almacenamiento de energía para hogares, empresas y servicios públicos, un aumento de más del 60% con respecto al último trimestre.

Acá podemos ver las ventas de este trimestre y su comparación con el de años anteriores:

Q2 2021: u$s 11.900 M

Q2 2020: u$s 6000 M

Q2 2019: u$s 6300 M

Q2 2018: u$s 4000 M

Q2 2017: u$s 2800 M

Q2 2016: u$s 1300 M

Q2 2015: u$s 955 M

Q2 2014: u$s 769 M

Q2 2013: u$s 405 M

Q2 2012: u$s 27 M

Ganancias

Tesla logró un récord, obteniendo por primera vez ganancias trimestrales superiores a u$s 1000 M, llegando a un total de u$s 1100 M, pese a que el Bitcoin les hizo perder u$s 23 M debido a su desvalorización. Viene acumulando 8 trimestres ganando dinero, mostrando una gran fortaleza.

En el siguiente gráfico podemos observar las ganancias (o pérdidas) obtenidas en los últimos trimestres:

¿Qué pasó con la acción?

Lo que vemos parece ser un clásico ejemplo de "comprar con el rumor, vender con la noticia".

Como sabemos, Tesla tiene una valuación altísima, llegando actualmente a los u$s 615.000 M. Todos sus indicadores muestran una gran expectativa en la empresa aunque, poco a poco, la validan con buenos resultados.

El mercado busca anticiparse, por lo que este balance no fue semejante novedad para el precio de la acción, y así lo demuestra la caída de ayer.

Conclusión

El frenético crecimiento de Tesla es signo de la manía especulativa que vive el mercado en el último tiempo. Aun así, con sus últimos balances muestra que es una compañía fuerte que quiere seguir revolucionando con sus innovaciones.

La decisión de inversión basada en sus fundamentos es una tarea sumamente difícil, ya que el precio de la acción conlleva una gran expectativa.

Además, Tesla no está sola en su rubro, sino que han surgido varios competidores. Como siempre, el mercado pondrá las cosas en su lugar. A invertir con cuidado.