Sincerar diagnósticos es un primer paso para tener soluciones creíbles

Los representantes del sector agroindustrial que participaron en las negociaciones del nuevo dólar soja con las autoridades económicas, destacaron dos situaciones: una vocación de diálogo que no se agotó en una única foto, y un sinceramiento que dejó sobre la mesa la sensación de que hay otra conciencia sobre la correcciones que deben ser emprendidas en esta etapa.

Diálogo siempre hubo, como destacan los empresarios que han tenido que sentarse a encaminar discusiones eternas con los funcionarios de la administración Fernández. Pero Sergio Massa dio otro tipo de directiva: desde que asumió, le pidió a su secretario de Agricultura, Juan José Bahilo, que armara una mesa con todos los involucrados, y que todos tuvieran la posibilidad de ser escuchados y de hacer su aporte.

Al equipo económico le tocó asumir la definición final. El consenso no fue total, pero el plazo lo marcaba el viaje del ministro a Washington. Massa volvió a llamar a todos los representantes del sector, y el domingo por la tarde (después de reconfirmar sus planes externos con el Presidente y con Cristina Kirchner) les comunicó la solución adoptada. Como se menciona en esta edición, la Mesa de Enlace hubiera preferido un esquema que sirva no solo a la soja, y que contribuya a eliminar la brecha más allá de septiembre. Pero entienden que hay una mejora que semanas atrás no estaba disponible.

Massa, como todos los representantes de la agroindustria, tiene en claro que la presión impositiva y la brecha cambiaria son una carga pesada para el campo. Pero hoy no hay margen fiscal para encarar algo distinto. Ni para proceder a una unificación cambiaria, porque implica una devaluación que golpeará al resto de la economía. Sin embargo, el Estado está asumiendo un esfuerzo considerable al poner la diferencia para que el productor cobre un dólar de $ 200.

Ese sinceramiento es parte de lo que permitió ayer una disminución de la tensión financiera, que se notó no solo en las cotizaciones del dólar sino en el precio de algunos activos. No hay una mejor respuesta, pero al menos se percibe un mejor diagnóstico. El titular de Economía no se escuda en la teoría de la inflación multicausal. El domingo dejó en claro que hacen falta un orden fiscal y monetario para bajar la brecha y atacar una de las causas de la inflación.

Habrá que ver ahora si este nuevo tono le permite acercar posiciones con el FMI, no para la revisión pendiente de las metas del segundo trimestre, sino para adecuar los objetivos del complejo escenario del segundo semestre.

