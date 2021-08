Ser "customer centric" requiere un entendimiento real del cliente

Todo el mundo habla de tener una cultura centrada en el cliente. No he conocido, en los últimos cinco años, un CEO que no se interese legítimamente en poner al cliente en el centro del negocio. Sin embargo, lograr eso requiere un compromiso serio con la transformación digital de las empresas desde adentro.

El mundo empresarial moderno se basa en datos. La suma de todas las acciones, interacciones y transacciones es la moneda que impulsa el negocio digital hacia adelante y permite a las organizaciones innovar y transformarse como nunca antes. Los datos utilizados de la manera correcta pueden ayudar a las organizaciones a ofrecer productos y experiencias de cliente relevantes, personalizadas e innovadoras . Pero es ahí donde radica el mayor problema: las empresas tienen muchos datos pero no están logrando analizarlos de la manera más óptima para rediseñar las experiencias que están entregando.

"El comercio electrónico en Argentina creció durante 2020 un 124% respecto al año anterior y registró una facturación de $ 905.143 millones. Esta cifra surge del Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina que realiza Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (www.cace.org.ar). En medio de la coyuntura de la Pandemia Covid-19 el comercio electrónico se convirtió en el protagonista durante el 2020 (...). Muchos consumidores realizaron sus compras por primera vez a través de dicho canal y de a poco fueron incorporando nuevas categorías de productos. Se pudo observar y destacar la maduración del canal online registrando una suma de más de 1.284.960 nuevos compradores, sumando un total de 20.058.206 compradores online. En 2020 fueron vendidos 251 millones de productos, un 72% más que en el año anterior, a través de 164 millones de órdenes de compra (un 84% más que en 2019). El ticket promedio de compra fue de $ 5.519", detalla un informe de este años de la CACE.

Estas cifras debieran centrar nuestra atención en las estrategias digitales que nos permitan gestionar la información que nuestros clientes nos permiten obtener para ofrecerles experiencias de valor.

En conferencia con líderes de negocios, Annette Franz fundadora y CEO de CX Journey se refirió a los consumidores en América Latina. Dijo que los clientes en la región se caracterizan por tener una menor tolerancia ante las malas experiencias. "En Latam, una mala experiencia del cliente puede hacer que no vuelva más".

Franz, dijo que " no debemos confundir la Experiencia del Cliente con servicio al cliente, ni con satisfacción del cliente . Servicio al cliente es lo que sucede cuando una empresa no está centrada en la experiencia de sus clientes". En otras palabras, que el CX quiere decir que no se toman decisiones, ni se llevan a cabo discusiones, ni diseño de productos o soluciones si estas no agregan valor al cliente .

La experiencia, lejos de ser un ‘deberíamos tenerlo', se ha convertido en un ‘hay que lograrlo'.

En una entrevista reciente, el director regional de Signifyd, Christian León dijo "En América Latina muchos retailers todavía no ofrecen la mejor experiencia del cliente en e-commerce . Los comercios en linea tienen una dependencia muy alta en seguir revisando las transacciones de forma manual , entre el 20% y 25% de las transacciones caen en esta categoría, lo que ocasiona que el usuario tenga que esperar hasta 24 horas para que una transacción pueda ser aprobada.".