Se dice de mí...: se terminaron las encuestas, ¿cómo les fue y con qué asocian a los candidatos en Twitter?

De cara a una elección que se caracteriza por un fuerte sentimiento de apatía y desinterés por parte del votante promedio, según coinciden los analistas en base a distintos estudios de opinión, si algo distingue al escenario actual es el amplio repertorio en lo que refiere al menú discursivo que ofrece la dirigencia política .

Desde las infinitas menciones, memes y otras yerbas referidas al Olivosgate o la reivindicación del goce sexual hasta los beneficios de habitar nuestra bendita patria, inaccesible para los ciudadanos residentes en la "aburrida Suiza". Y no olvidemos los "beneficios del debate" que promueve una docente de una escuela de La Matanza ni las implicancias de "fumarse un porro" según el contexto en el que se realice. Es decir que con solo un simple monitoreo de los medios y redes sociales durante la última semana hay un repertorio variopinto para estimular la discusión.

En este contexto, el estado de la conversación ofrece otras opciones curiosas a las que atender con un recorrido por las redes sociales. Considerada el ámbito de la catarsis para el mundo de la política por excelencia, Twitter presenta un sinfín de opciones. Y siendo que el debate público en torno a las propuestas que permitan dar cuenta de las principales demandas de la ciudadanía brilla por su ausencia, veamos al menos que se está diciendo acerca de los principales candidatos que habrán de participar de la próxima contienda el 12 de septiembre con las PASO como primera estación.

Y por qué no empezar por la madre de todas las batallas donde habrán de depositarse todas las miradas el segundo domingo de este mes.

En consonancia con el clima de opinión imperante en el cual, tal como evidencian las distintas encuestas, son casos excepcionales los de dirigentes que registran un diferencial positivo al momento de analizar su imagen, el análisis de sentimiento realizado en base a los comentarios registrados en la red del pajarito se presenta en la misma dirección para los candidatos a diputados que habrán de competir en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

En el gráfico a continuación se observa que solo han primado los comentarios positivos sobre Tolosa Paz el día 25 y sobre Manes los días 29 y 30 . Para el resto de los candidatos han primado las menciones negativas todos los días del periodo analizado. Mayor distancia al eje con las fechas implica mayor diferencial de comentarios positivos (si las curvas se encuentran por encima del eje) o negativos (si las curvas se encuentran por debajo del eje).

El tono de la conversación: análisis de sentimiento de las menciones a cada candidato

Fuente : elaboración propia en base a análisis de sentimiento de tweets únicos mencionando a cada candidato.

En el plano de la principal disputa que tendrá lugar entre los candidatos del Frente de Todos y los de Juntos, las redes se hacen eco de los contrapuntos entre Facundo Manes, como un dirigente cuyas propuestas se centran en la educación a través de la revolución del conocimiento y el futuro de los jóvenes, y el discurso "contenedor" de la candidata del oficialismo Victoria Tolosa Paz, quien afirmó que "El que se quiera ir del país, que se venga a tomar un mate conmigo y se queda". El neurólogo invita a #DarElPaso para que "no renunciemos a la Argentina", adhiriendo al cambio que promueve desde la renovación con la cual busca posicionar su candidatura.

Entre los tweets con referencia a la candidatura de Facundo Manes se evidencia asimismo el alerta por la destrucción de carteles y afiches de campaña del científico de la UCR. Entre los críticos no faltan las menciones a su "verdadera condición de opositor" dentro de la línea que representa, luego de que se lo identificara como partícipe de la gestión de Vidal en la Provincia de Buenos Aires, así como a la "ausencia de credenciales" para el desarrollo de la actividad política: "Como político es un buen médico".

Los posteos en torno a la figura de Diego Santilli de los últimos días se hacen eco de los desperfectos mecánicos del vehículo utilizado por el ex vicejefe de gobierno porteño para su campaña electoral. Así, el Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comparte un posteo en el que señala que "La Santileta se fundió en dos semanas, la dejaron mal estacionada, circulaba sin la VTV, tenía deudas impagas y la patente fue dada de baja hace casi 10 años. Casi 100% macrista. Le faltó atropellar a una moto".

En las filas de la oposición le recriminan el déficit en materia de seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Como contrapartida, quienes apoyan la candidatura de "El Colo" reivindican la necesidad de "poner un freno" a la gestión actual: "Queremos vivir en la Argentina del trabajo, la educación y la justicia. #Basta de atropellos!" sugiere @DrRobertoCosta en un tweet del 31 de agosto.

Desde la vereda opuesta el eje de la comunicación de la candidata del Frente de Todos se centra en enfatizar #LaArgentinaQueQueremos y las acciones del gobierno actual en favor de la "inclusión social", marcando el contraste con la orientación asociada a la gestión de la administración conducida por Mauricio Macri: #EllosBardeanElFrenteHace.

Los seguidores que la apoyan reivindican su "garra" y presencia mediática : "crack total!! Con que poco los escandaliza" subrayaba en un tweet reciente @gracepenafort. En el plano de las críticas más recientes desde la oposición se señala la negativa de la ex Titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales al proyecto de ley de ficha limpia para condenados por hechos de corrupción, quien fundamentaba su posición en que con esa medida se limitaría la participación democrática "de hombres muy capacitados que han sido víctimas de la persecución". A ello se suma como es de esperar las recurrentes referencias a los pronunciamientos de la dirigente platense vinculando a la actividad sexual con la identidad peronista, que habrían enfurecido a los carpinchos de Nordelta tras ser desplazados de la agenda según señala un ocurrente tweet de @diemonrroy, además de a algunas "compañeras enojadas nunca les avisaron que en el peronismo se garchaba", tal como advierte un tweet de @mario50162182.

Con foco en salir de la grieta y subrayando el carácter propositivo del posicionamiento de Florencio Randazzo, las redes sociales se hacen eco de la variedad de spots que incluyen desde la simulación de un diálogo con Cristina Kirchner en el que le había manifestado su negativa a ir por la gobernación a través de una imitadora de la actual Vicepresidenta, hasta la presencia de la madre del ex ministro en tono humorístico no carente de algún insulto y con recomendaciones hacia el titular de la fórmula de Vamos con Vos.

Aunque algunos le cuestionan el hecho de que su participación en la gestión de gobierno kirchnerista le quitaría legitimidad para plantearse como alternativa de cambio y que "es una colectora de los K", apelando como argumento a la comparación con Sergio Massa o al propio Presidente de la Nación.

La propuesta de Avanza Libertad liderada por el economista José Luis Espert se plantea como "la verdadera alternativa de cambio" que pretende quebrar la polarización. Entre los cuestionamientos a los candidatos del Frente de Todos y de las listas de Juntos, se destacan las críticas al oficialismo por la situación económica, el manejo de la pandemia y el crecimiento de la pobreza, y la referencia a María Eugenia Vidal como la "Evita Amarilla" a quien le imputa "haber reventado a impuestos a comerciantes y productores agropecuarios cuando le tocó gobernar".

Mientras tanto, entre los distintos condimentos que ofrecen las redes sociales en modo pre-electoral, se destaca la sección que les propone Twitter a distintos referentes de la política para caracterizar a los candidatos con Emojis , en la cual el libertario Javier Milei no vaciló en apelar a la figura de un Talibán para dar cuenta de Daniel Gollán, tras cuestionar el "terror sembrado" por el ex titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires. No obstante, el libertario tampoco sale indemne en el ciberespacio luego de las acusaciones recibidas por su trabajo con el bussismo.

Desde aquí seguiremos atentos al desarrollo de la conversación, aguardando por un debate con creciente intensidad, y esperando pueda aumentar también en su riqueza propositiva.