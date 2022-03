Los intendentes de Máximo, la florería de Santilli y la candidatura de Mauricio

"Todos hablamos, dimos nuestros puntos de vista... La verdad que fue una charla directa y franca donde todos la ligaron. Pero el documento que salió después de la reunión no tenía nada que ver con la esencia" dijo uno de los veinte intendentes presentes en la reunión que el Martes pasado realizaron en La Matanza.

Por eso no llamó la atención que en la marcha del 24 de marzo en conmemoración al golpe militar de 1976 el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés "el cuervo" Larroque, quien en medio de la manifestación dijo que "el kirchnerismo es el socio fundador de este gobierno y no se va a ir... El presidente nunca pudo haber sido elegido sino fuera por la decisión de Cristina... Él era el jefe de campaña de un candidato que sacó el 4% en 2017", disparó para que no haya quedado ningún tipo de dudas.

"Parece que al único al que se le pidió algo es a Alberto Fernández, pero no fue así" le confesó otro de los presentes en la juntada de los caciques provinciales que, durante el transcurso del día, dio declaraciones más amplias y menos directas contra el presidente de la Nación.

Otro que masticó algo de bronca fue Alberto Descalzo, el intendente de Ituzaingó, el más antiguo de los jefes comunales con mandatos consecutivos. Directo, sostuvo que "si seguimos así vamos a estar viendo el poder desde un café".

Días atrás, este periodista le había preguntado a un funcionario provincial, conocedor del humor de los jefes territoriales, sobre si no había llegado el momento de "que se junten y digan algo".

"La verdad que sí, así no se puede seguir... No podemos terminar destrozados". Este dirigente, aliado hoy en la interna de la Provincia de Buenos Aires con Martín Insaurralde, fue quien lo ayudó a juntar a todos los que quisieron llegar hasta La Matanza, donde los esperó Fernando Espinoza, no muy amigo de Insaurralde. Quizás haya influido el siempre componedor Leonardo Nardini para que la juntada se hiciera ahí.

"Lo hicimos ahí porque, sabemos, que sino Fernando no se movía", le reconoció a El Cronista uno de los que estuvo atento con lo que hacía su jefe, presente también por allá.

"El presidente Alberto Fernández tiene que garantizar la mesa de los argentinos", le reclamaron y se pusieron a disposición para "ayudar en lo que sea necesario".

El documento tuvo párrafos que si no lo hubieran firmado los intendentes hubiera parecido que lo escribió Máximo Kirchner, ausente físicamente en la reunión pero con su delegado político Insaurralde organizando. Tras nombras varias veces a Mauricio Macri y el macrismo, le quitaron toda responsabilidad a la ex presidenta y actual vice.

"En 2019 le pedimos todos los esfuerzos a Cristina para unirnos y ganarle a Macri y Vidal tras los cuatro años de un gobierno neoliberal que nos dejó una deuda impagable" dijeron en un párrafo para luego agregar que "la actual Vicepresidenta, en un gesto extraordinario, cambió el rumbo de la historia y pudimos consolidar la victoria del Frente de Todos en primera vuelta". "Hoy, le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para, luego de la pandemia, y siendo conscientes de las dificultades que atraviesa el mundo por la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas".

El pensamiento de la vicepresidenta y de su hijo es simple y sencillo. Ellos fueron los artífices del Frente de Todos. Convocaron a todos, inclusive a los que querían verlos preso o la exponían como una delincuente que pactó con Irán. Con todo, fueron a la unidad, cedieron su lugar presidencial y volvieron al poder. La única condición era que Alberto Fernández hiciera lo que ellos querían. Eso jamás sucedió.

Por eso las presiones son constantes. No pueden entender cómo alguien como él, al que no le adjudican demasiadas luces, los puede desatender tanto. Y entonces, en un momento son los senadores nacionales, en otro algún dirigente social, esta semana un grupo de intendentes conducidos por Insaurralde, el autor intelectual de la candidatura de Randazzo, del cual Fernández era jefe de campaña. El intendente interino de Lomas de Zamora abandonó ese emprendimiento cuando se dio cuenta que la vicepresidenta ya había decidido lanzarse con Unidad Ciudadana.

En cuanto al nonato albertismo, todo es silencio y desolación. No pueden convencer al presidente de terminar con esta "lenta agonía" y le proponen una "muerte súbita" para la alianza que lo une con su vice y sus seguidores.

Callados, no responden a ninguna "provocación" pero a diferencia de La Cámpora, reconocen que tampoco ellos se pueden alejar del poder, lo cual desean abiertamente los allegados a Máximo Kirchner. El "empoderamiento" albertista, parece, nunca llegará.

¿DE VERDAD?... MAURICIO INTENDENTE!!!

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín, que abarca el distrito que lleva ese nombre, Tres de Febrero, y el antiguo General Sarmiento, tienen anotado como autorizado a trabajar en la Provincia a un tal Mauricio D´Alessandro, que ya ha tenido alguna incursión política en las cercanías de Francisco De Narváez y el Frente Renovador. Sin embargo, la matrícula es de otro distrito.

De origen radical, el mediático abogado está siendo convencido, nadie sabe con cuánto éxito, para que sea el candidato que presente el radicalismo aliado con Gustavo Posse para ser intendente en General San Martín.

Por eso es que su referente más preciado, el diputado provincial Walter Carusso, oriundo de esta localidad pero que jamás quiso ser intendente desde que conoció la tranquilidad que le da su trabajo en La Plata, le pidió a D' Alessandro que analizara presentarse para desplazar a Fernando Moreira, aliado político de Gabriel Katopodis, el único dirigente aceptado por los troyanos y espartanos que tiene el Frente de Todos en su interior para ser gobernador.

Si bien nunca nadie lo vio por ningún barrio del distrito, y su domicilio tandilense así lo corrobora, D´Alessandro, si se maneja bien la papelería electoral, Carusso cree que no tendrá inconvenientes para que llegue como candidato.



SANTILLI ABRIO SU PROPIA FLORERIA

"La verdad que no sé si Diego (Santilli) quiere ser o no gobernador... No parece estar haciendo mucho para eso", se quejó uno de los que más habían apostado por su candidatura a pesar de no ser originario del PRO.

Lo mismo perciben algunos dirigentes que creen que fue desmedida la confianza que le dio a Néstor Grindetti, no solo en la jefatura de campaña que con éxito alcanzó el triunfo en 2019 en la Provincia de Buenos Aires, sino que también le reclamaron que se ponga al frente de las negociaciones políticas del PRO así ratifica su intención de ir por la gobernación.

Sin embargo, parece que eso no le hace mella al "Colo" quien, hace quince días había sumado a Florencia Arietto a su equipo de trabajo y ahora incorporó a otra Florencia, Casamiquella, a su armado territorial y la acompañó en una recorrida por Berazategui.

Ambas son de la Tercera Sección, una con deseos de transitar La Matanza, aunque su vínculo es con Avellaneda, donde acompañó a Javier Cantero en la frustrada gestión donde quisieron erradicar a los barrabravas y ni los hinchas se lo permitieron.

En cuanto a Casamiquella, siempre se la vinculó con el peronismo, fue candidata en 2017 con Florencio Randazzo a senadora nacional y ahora cree que Santilli es la mejor referencia. Tendrá que tener cuidado el diputado nacional para no confundirse de quien Florencia habla cuando haga referencia a la zona sur del Gran Buenos Aires.

Casamiquella también trabajará en Florencio Varella, su base electoral, y le dará una mirada autónoma sobre todo lo concerniente a la producción y empleo.