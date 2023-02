Los acreedores no votan aumentar el gasto del Estado, solo lo financian

La Argentina merece una discusión profunda sobre su organización económica. El enorme peso de la mochila que carga el Estado solo ha conseguido dañar más la espalda de los contribuyentes, que de diferente manera han demostrado que no están dispuestos a seguir entregando recursos a un sistema que pide más de lo que da. La elusión impositiva y la canalización de ahorros al colchón o al exterior, son dos caras de una realidad que le pone límites a la billetera del sector público.

La discusión no solo tiene que abordar un número razonable (digamos la proporción de gasto público medido en porcentaje de PBI que los contribuyentes están dispuestos a solventar), sino también la concepción de cómo se construye y se financia ese número.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, aceptó ayer que debatir algunas aristas del sistema previsional es una cuestión razonable. Pero pidió que en ese debate se tenga en cuenta el accionar de los acreedores financieros, a los que atribuye el deseo de quedarse con una parte del ingreso y del ahorro de los argentinos, condicionando de esa manera " la política de financiamiento de la seguridad social ".

El razonamiento apunta a establecer alguna relación entre los recursos que el Estado tiene para financiar la seguridad social, y esa pretensión del capital financiero de apropiarse de la renta excedente de un país, como si la deuda hubiese sido generada por el prestamista en lugar del prestatario.

Las reformas estructurales no apuntan a recortar beneficios. Su objetivo pasa más bien por detallar y convalidar las prestaciones del Estado, y de la misma manera, consensuar la forma en la que se va a financiar. Si la sociedad apoya que las jubilaciones, el pago de asignaciones familiares, la AUH y todos los beneficios que otorga la ANSeS absorban el 60% del gasto público en lugar del 50%, lo que hay que se debe definir es cómo se repartirá el restante 40%. Para llegar a ese equilibrio hay que definir qué tipo de actividades cubrirá el Estado, y cuáles no, sean cuales sean. Lo que todos los ciudadanos de un país deben tener en claro es que la cuenta debe dar 100%. Porque si se la lleva a 110% (lo que implica un déficit de 10%), ese mayor gasto debe tener como contrapartida algún ingreso. Es fácil proponer que se creen más impuestos para financiar transiciones o reformas. Pero cuando esas proyecciones no se cumplen, los gobiernos (sin importar su color) lo resuelven con deuda.

A los acreedores no les interesa incidir en las políticas públicas, sino tener certeza sobre el cobro de sus créditos. Los que condicionan el ahorro de los argentinos son los políticos.