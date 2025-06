La condena de Cristina ya parece eterna y se vive minuto a minuto

Judicial. Política. Y con una intensidad pocas veces visto. Es mejor. Es peor. Los condiciona. Los ayuda a unificar. Ahora la lista la va a manejar ella. Ahora tienen que poner a Kirchner en la boleta.

A una semana del fallo que dictó la prisión e inhabilitación de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos, el peronismo entró en un laberinto que ya era difícil y ahora se volvió más impredecible.

El enfrentamiento -a veces hasta infantil- entre el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora, con Sergio Massa atendiendo su juego desde el Frente Renovador no se detuvo. La decisión de la Justicia sumó un problema más.

Máximo Kirchner se quejó de la mediatización de la interna. " Ni siquiera le interesa al público" , dijo en una entrevista televisiva. Un día después, desde La Cámpora filtraron que el senador José Mayans había invitado a Kicillof al PJ para discutir la estrategia electoral pero que éste no había confirmado.

Enterado de la operación, Kicillof llamó a Mayans para pedirle explicaciones. El formoseño le dijo que no había sido parte del juego y le avisó que sería convocado por el PJ a reunión de gobernadores (realizada el martes). "Después se queja de la mediatización", dijo un ladero de Axel a este cronista.

Con este escenario, hoy habrá una importante manifestación del peronismo en Plaza de Mayo a las 14. Ayer la Justicia aceptó que cumpla la prisión domiciliaria en San José 1111. También ordenaron que le pongan una tobillera electrónica.

"Nosotros siempre vamos a estar para bancar o defender a Cristina", plantearon desde el entorno de Kicillof para no dejar dudas sobre su presencia en la marcha desde San José 1111 (departamento de CFK) hacia Comodoro Py.

La CGT también marchará. Pero a último momento decidió no ir al PJ. Solo avisó que habrá marcha. Y dio libertad de acción. "Era prestarnos a un escenario camporista en Matheu", sentenció un jefe sindical a este medio. No hubo paro general como presionaba La Cámpora. Hubo sectores internos que intentaron lograrlo. No pudieron. Estuvieron, entre ese grupo, Pablo Moyano (número dos del gremio, pero enfrentado en la estrategia a su padre Hugo) y Sergio Palazzo (Bancarios).

Además de exigir la paralización del país, la agrupación de Máximo insiste con unificar la elección bonaerense. No votar en septiembre. Solo en octubre. Eso ya fue descartado desde La Plata. No está en estudio. Ni lo estará. La disputa en el territorio no se terminó. Los lugares más difíciles para encontrar la unidad son Avellaneda, Lanús y Morón.

Imágenes de la política real

Jorge Ferraresi, del primer distrito mencionado, marchó a la casa de Cristina. Hoy estará en la 9 de Julio. Pero enfrentará a La Cámpora en su distrito. "¿Nos conviene? Inflación de 1,5% y Cristina presa, ¿qué más quiere nuestro votante?" . La frase a este medio, desde el corazón de Casa Rosada, tiene un punto crucial. Desde CB Consultora preguntaron la imagen de Javier Milei, Cristina Kirchner y Kicillof. La positiva del Presidente con 27,1% está por encima de CFK y el gobernador bonaerense con 23,7% y 20,1% respectivamente.

En cuanto a si "cree" que Cristina es culpable, casi el 60% dijo que sí. Ante la siguiente pregunta, sobre si "está de acuerdo o no con la inhabilitación de por vida a ser candidata", el 55% dijo estar "muy de acuerdo". La consecuencia política es inmediata: "Si hoy fueran las elecciones legislativas, ¿votaría a un candidato cercano a Cristina Fernández de Kirchner?", la respuesta fue categórica: "Nunca votaría" cosechó el 56,8%.

A eso le sumamos una de las preguntas que realizó #OpinaArgentina: "¿Usted cree que el fallo que condena a Cristina Kirchner, beneficia, perjudica o no tiene efectos sobre el gobierno de Javier Milei? El 46% dijo que "ni lo beneficia ni lo perjudica", en tanto que un 28% dijo que "lo beneficia".

El combo de Cristina con domiciliaria y el aspecto de caída de la inflación es un plus, piensan en el Gobierno. Algunos datos más. El año acumula 13,3%. A eso se le suma que los alimentos aumentaron solo un 0,5%. La canasta alimentaria dio por primera vez deflación (-0,4%); y la canasta total -que es la que mide la pobreza- dio 0,1%.

En territorio porteño, el PRO sigue debatiendo qué hacer ahora. Las miradas sobre la respuesta política de Jorge Macri siguen siendo una gran incógnita, más allá de algunos movimientos por lo bajo anticipados por este medio. "Después de la elección quedó todo congelado, como a la espera de algo que es en parte como definen la cosa para octubre (nueva elección), otro ojo puesto en el plan económico y la vida de los otros", señaló un histórico dirigente porteño que sigue en gestión tras los ocho años de Horacio Larreta y ahora con Macri.

¿Puede cambiar el escenario para octubre? ¿Qué rol tendrá el peronismo y la UCR en la gobernabilidad del PRO? La definición a continuación es precisa: "En la Ciudad hay una triada de poder que dialoga: (Juan Manuel) Olmos, (Daniel) Angelici y el PRO. En medio, tiraron un león copando territorio".

La semana que pasó el bloque de Graciela Ocaña y el de Horacio Rodríguez Larreta iban a confluir en un interbloque para sumar fuerza. La decisión se suspendió porque la sesión que iba a realizarse se cayó. ¿El motivo? Una sesión en medio de la detención de Cristina iba a terminar con el PRO y el PJ rompiendo los puentes que sostienen el vínculo. "No le convenía a nadie. Que pase el tiempo así la cosa vuelve a carriles normales", consideraron.