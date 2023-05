Las represas de la Patagonia, las mejores aliadas para los empresarios

La inflación y la falta de dólares complican el día a día de las empresas, del Gobierno y de la sociedad en su conjunto.

El cepo no solo frena el envío de remesas de las multinacionales a las casas matrices, sino también el ingreso de autos y otro tipo de bienes terminados. Los empresarios aseguran que el cepo también demora la llegada de ciertos insumos. En este caso, en el BCRA dicen que todos los insumos para la producción están garantizados.

Por eso cada compra de dólares del BCRA el Gobierno lo festeja. Y por eso también la noticia de la continuidad de las obras de construcción de las represas en la Patagonia forman parte de este esquema de reunir todos los dólares posibles para tratar de suplir los ingresos que no llegaron por la sequía.

Para dar una muestra de ello nada mejor que las noticias que llegaban ayer de los enviados especiales al China. Básicamente decían que el ministro de Economía, Sergio Massa , anunció en el cierre de su primera jornada en el país asiático, la llegada al país de u$s 924 millones , a los que definió como "desembolsos que a corto plazo nos alivian las reservas", una cifra resultante de la suma de las inversiones comprometidas por el grupo Ghezouba y la compañía eléctrica State Grid.

"Estamos peleando cosas que tienen que ver con el día a día de la Argentina pero que también ayudarán al próximo Gobierno y a las próximas generaciones" , destacó Massa en diálogo con la prensa, y remarcó que "es importante acordar cosas que sirven para el presente pero también es importante tener mirada estratégica para el desarrollo".

Los casi u$s 1000 millones que fortalecerán las reservas provienen, en primer lugar, de la decisión de Ghezouba de desembolsar u$s 524 millones para la continuidad de las obras en la represa Jorge Cepernic, en Santa Cruz; a ese aporte se le sumará una nueva inversión de la misma empresa, por u$s 70 millones, para construir plantas depuradoras de agua de Aysa en Laferrere y El Jaguel.

La comitiva argentina seguirá hoy tratando de negociar con China otros ingresos de divisas. Una de las premisas del viaje fue intentar ampliar el swap con el gobierno de Xi Jinping. En principio la cifra podría llegar a los u$s 3000 millones. Si se logra la ampliación, los empresarios sueñan en que una de las posibilidades puede ser comenzar a liberar mayor cantidad de importaciones. Del otro sueño, el que les permitirá volver a girar dividendos, van a tener que esperar.