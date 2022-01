El cambio de género atraviesa el conurbano y los viejos conocidos están de vuelta en el ring

Las mutaciones políticas generadas por los últimos cambios de intendentes provocaron que en la mayoría de los casos sus reemplazantes fueran mujeres . Lomas de Zamora cambió a Martín Insaurralde, hoy jefe de gabinete provincial, por Marina Lesci y Leonardo Nardini por Noelia Correa.

Sin embargo, en el lugar donde más nítidamente se notó el "cambio de género" de la política doméstica es en Vicente López. Allí una vez que Jorge Macri asumió como ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien quedó en su lugar fue su mano derecha y funcionaria de mayor confianza, Soledad Martínez.

"La Sole", como le dicen quienes la conocen o circulan por las cercanías municipal de la localidad, tiene como presidenta del Concejo Deliberante a la ex diputada nacional y ex funcionaria local, Daniela Villa, quien al principio no estaba muy convencida con el cambio, pero todo sea por mantener el equilibrio del frente interno.

Para que Villa llegara ahí el propio Jorge Macri tuvo que intervenir directamente y sumó a su equipo de trabajo a Diego Enrich, quien era presidente interino del Concejo tras la muerte del histórico amigo de esa estructura, Carlos Sandá. Enrich también se frustró, pero para que "no se aburra" le darán una linda responsabilidad en la contención de todos los dirigentes del AMBA.

A diferencia de sus pares de Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas, Martínez ya está trabajando como intendenta plena en funciones y mando. Su jefe político ya avisó que no volverá al municipio por más que él también pidió licencia antes de finalizar la primera mitad de su segundo mandato.

Sin embargo, eso no significa que se "olvidará" del lugar donde el PRO tuvo su primer intendente en la Provincia de Buenos Aires en 2011, cuatro años antes que Mauricio y María Eugenia Vidal llegaran al poder.

Por eso no sorprendió que Diego Santilli participara de una recorrida con adultos mayores. El último ganador de la elección de la Provincia de Buenos Aires todavía no tiene tiempo para mantener más contactos directos en el territorio que pretende gobernar a partir de 2023.

Quien mantiene viva esa llama también es el propio Jorge Macri y ambos no entienden por qué los otros días Cristian Ritondo, quien apareció en la lista de concejales de Tigre como candidato a concejal suplente, reiteró su proyecto provincial.

"Tenemos que parar de hablar de los problemas o los proyectos nuestros... La gente no tiene para comer, está angustiada, no sabe cómo vamos a seguir... Todo lo que tengamos que discutir lo tenemos que hacer recién a mediados del año próximo", ya alertó el ministro de Gobierno de la Ciudad.

En lo que sí coinciden es en la preocupación que tienen los tres dirigentes, a los que sumará Emilio Monzó el mes próximo es en la falta de "frescura" del candidato con más respaldo de todos, Horacio Rodríguez Larreta.

"Patricia (Bullrich) ya lo supera en todos los órdenes en todos los sondeos que hacemos... Ella habla, expresa y dice lo que nuestro público quiere escuchar... Horacio parece que siempre llega tarde" se quejó, días atrás, una persona del equipo de Federico Benedetto, el "Marcos Peña de Horacio", quien insiste que no hay que entrar en ningún debate que pueda hacerlo "enterrar en la grieta".

VIEJOS CONOCIDOS DE NUEVO EN EL RING

La semana pasada, haciéndose el distraído, como si se hubiera "tropezado" con la periodista de LetraP, Macarena Ramírez, el presidente del bloque del Frente Renovador en la legislatura bonaerense, Rubén Eslaiman "tiró" la precandidatura presidencial de Sergio Massa para competir en las PASO de 2023 .

Insólitamente, al otro día, Horacio Rodríguez Larreta apareció en los diarios del fin de semana con entrevistas donde no dio demasiadas precisiones pero dejó en claro, a través de la interpretación periodística, que también quiere ser primer mandatario en dos años.

Ahora el que parece que se quiere sumar es Daniel Scioli. El ex gobernador está entusiasmado por las investigaciones que se abrieron por la "mesa judicial" que mostró la grabación realizada en 2016 en la sede porteña del Banco Provincia.

Si bien el actual ministro de Seguridad, Sergio Berni, también dijo que pretendía ser presidente, para lo cual se preparó "desde hace treinta años", según dijo, el actual embajador en México quiere que sea su candidato a gobernador.

Massa, Rodríguez Larreta y Scioli se conocen mucho , lo que no quiere decir que bien o que tengan los mejores recuerdos, fundamentalmente entre los dos que hoy participan en el Frente de Todos.

Los memoriosos aún recuerdan el insulto que le dedicó en la puerta de América TV Malena Galmarini, al entonces gobernador y candidato presidencial, con quien casi llegan a un acuerdo antes que, finalmente, se conformara el Frente Renovador.

Scioli siempre contaba que si se iba del kirchnerismo "me incendiaban la provincia", por las demoras que se observaban en el envío de los fondos imprescindibles para pagar los sueldos. Así y todo aún sigue siendo un aliado K.

En la Provincia de Buenos Aires no sobran candidatos , pero si se produce una PASO en ambas fuerzas, hay serias amenazas de rupturas, ofensas y daños internos.

Martín Insaurralde ya le dejó dicho a propios y extraños que piensa competir contra Kicillof en 2023, aunque sea "para sumar a todo el peronismo". Berni lo mismo. Quiere ser presidente, se reitera, pero ya mantuvo una dura discusión con Máximo Kirchner en la noche de la derrota más atroz porque le habían impedido presentar una lista interna en la Segunda Sección Electoral, donde está ubicado su nuevo lugar en el mundo, Zárate.

En cuanto a Juntos, el PRO tiene tres referentes poderosos, aunque con diferentes realidades . Santilli y Macri aparecen hoy con mucha mejor sintonía que la que muestra Ritondo, aliado, hasta que diga lo contrario, con Vidal, a quien todos le facturan su salida de la política provincial.

Además sueñan con la pinta de Carlos Gardel Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y Julio Garro, de La Plata. El primero aprovechó unos días de descanso en Pinamar para fotografiarse con el local Martín Yeza, quien dijo que no irá por su reelección local, y con Martiniano Molina, ex territorial que votó en favor de las reelecciones de los intendentes.

El tratamiento de esta ley, sin embargo, también dejó abierta una herida en el lado liberal. Sus legisladores, recién integrados a la Cámara por la lista de José Luis Espert, dieron quorum para iniciar su tratamiento. Sin sus "colas" en las sillas, no podrían haberse abierto el debate. Luego, votaron en contra.

Entre los aliados de Juntos se suman Joaquín De la Torre, también de gira por diferentes lugares de la costa, y, callado, Gustavo Posse se ve integrando una fórmula, no sabe si con el apoyo de los radicales o no. Es que Maxi Abad, el presidente partidario, siente que lo están "empujando" para ser y luego dejarlo "más solo que Pinochet en Cuba".