Las franquicias son un motor del comercio mundial

El Franchising crece año a año en todo el mundo. Los mercados son receptivos a este modelo de negocio, ya que brinda a los empresarios con mentalidad emprendedora la oportunidad de "administrar su propia tienda". Lo que hace que las franquicias sean atractivas, no solo para los empresarios individuales, sino también para los países extranjeros, es su contribución a la producción económica. Según el estudio más reciente de WFC Survey on the Economic Impact of Franchising Worldwide, se estima que aproximadamente 2,6 millones de empresas franquiciadas emplean a más de 29 millones de personas de manera directa en todo el mundo y aportan, en promedio, un 2,7% al PBI global.

Ya se palpita la Expo Franquicias Argentina 2022



El Franchising también brinda una oportunidad para que los franquiciantes se expandan globalmente. En promedio, el 28% de las franquicias del mundo se radican fuera del país de origen. Los consumidores están abiertos a los productos y servicios extranjeros y, como resultado , las economías locales se benefician . Es así como las franquicias están preparadas para desempeñar un papel cada vez más importante en las economías del mundo.

El tamaño de la economía de una nación tiene poco impacto en el entusiasmo por las franquicias. A pesar de la prevalencia de las marcas estadounidenses en los mercados fuera de los EE.UU., éstas no superan el número total de franquiciantes locales. Por ejemplo, con más de 4.800 marcas, Corea del Sur lidera el ranking de los países con el mayor número de marcas que ofrecen franquicias. En Argentina mismo, el 92% de las franquicias son de origen nacional.

De manera similar, cuando la producción económica de las franquicias se mide como una parte del PBI total de un país, Sudáfrica lidera con el 11,5% de su PBI generado por franquicias. Por otro lado, Francia y Australia se mantienen entre los cinco primeros desde 2015. Los tres países combinados generan cerca u$s 400 billones.

La relación entre el franquiciante y el franquiciado se caracteriza por un equilibrio bien diseñado que ha demostrado ser exitoso durante muchas décadas. La prueba de este equilibrio se ve en los mercados abiertos: cuando el Franchising es un sector maduro, éste crece más rápido que el promedio de la economía. Si los franquiciantes y los franquiciados toman sus propias decisiones colectivas sobre lo que funciona mejor para su industria, esto conducirá a mejores operaciones y mayores oportunidades de expansión, al servicio de los intereses de ambas partes y, por lo tanto, de la sociedad en general.

En Argentina el universo total es de casi 1500 empresas franquiciantes, creció casi 13% en 2021 y está compuesto en un 40% por empresas gastronómicas , un 23% de comercios especializados, un 10% indumentaria, calzado y moda, un 6% servicios de capacitación, un 7% servicios de estética y salud y un 14% de otros servicios.

El mercado de franquicias alcanzó los 40.600 puntos de venta al cierre de 2021, y en el exterior existen más de 1058 puntos de venta de 128 marcas argentinas, con fuerte presencia en los países de la región: 80% en el Uruguay, 71% en Paraguay, 50% en Chile, 21% en Brasil, Bolivia, México, Colombia y Ecuador, el 14% en EE.UU. y sólo el 7% en España y Centroamérica). Estas cifras demuestran la pujanza de las pymes y los emprendedores argentinos y el gran potencial exportador del sistema de franquicias.

La Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) juega un papel de liderazgo nacional y regional en la promoción del modelo de franquicias, y la "Expo Franquicias Argentina 2022", que se realizará en La Rural el 26 y 27 de mayo próximos, es uno de los espacios privilegiados para conocer las nuevas marcas y oportunidades de inversión en todos los rubros de negocios.

En el marco de este evento, el viernes 27 de mayo a las 17:15 se realizará una conferencia sobre "TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL FRANCHISING" que abordará la situación actual, oportunidades y evolución del Franchising pospandemia y las tendencias para los próximos años en todo el mundo.

Habrá oradores de 5 continentes: Hatem Zaki, secretario general del Consejo Mundial de Franquicias (WFC); Gabriel Grasiuso, secretario general de la Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF); Simon Bartholomew, vicepresidente de la Asociación Británica de Franquicias (BFA) y representante de la Federación Europea de Franquicias (EFF); Alan Catlett, vicepresidente de la IFA-USA; André Friedheim, presidente de la Asociación Brasilera de Franquicias (ABF) y Hyun Sik Chung, presidente de la Asociación de Franquicias de Corea (KFA).