La película de Techint, de Perón a Kirchner: el gasoducto y la Scaloneta, en el país del desabastecimiento

Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Fondo negro en la pantalla. Aparece una leyenda. " Grupo Techint presenta ", se lee, en letras blancas. Como si fuera uno de los grandes estudios de Hollywood. En este caso, la película narra una gesta. No será ninguna aventura de Marvel, Indiana Jones, Misión Imposible o cualquiera de los episodios de la saga Star Wars. Pero, como ellas, también es épica. " GPNK - El camino del gas " es un documental de 35 minutos que, dirigido por el realizador, guionista y documentalista Gianfranco Quattrini, muestra, con el testimonio de los protagonistas, el esfuerzo que demandó lo que el grupo subrayó como " la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años ".

" Este proyecto es una metáfora de una Argentina distinta ", celebró Javier Martínez Álvarez, CEO de Tenaris Argentina, durante la exposición para prensa del film, cuya presentación formal se hizo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Tenaris proveyó los caños con los que se hizo el ducto. En el mayor pico de actividad, llegó a producir en su planta de Valentín Alsina el récord de 2,5 kilómetros diarios de tubería y 60 kilómetros por mes. " Lo hicimos en menos de un año. Todos nos decían: no se llega, no se llega ", recordaba. " Se llegó ", remató.

Su par de Techint Ingeniería y Construcción, Gustavo Gallino, destacó que " la técnica y la física " -la alusión en la jerga a los estudios previos- se hicieron en siete meses, plazo extremadamente corto para una obra de infraestructura 573 kilómetros, en cuyo momento de mayor ocupación requirió a 4000 personas trabajando.

Para Techint, se sabe, no era un proyecto más. Por un lado, porque involucró a todas las empresas del mayor grupo industrial de la Argentina: Tecpetrol (uno de los grandes productores de gas de Vaca Muerta), Tenaris (proveedor de los caños), Ternium (en su filial brasileña se hizo el colado del acero, luego laminado en Usiminas, con el que se hicieron los tubos), Tenaris (caños, entre sus controladas Siat y Confab) y Techint Ingeniería y Construcción, la responsable de la obra en consorcio con Sacde, la empresa de infraestructura que comparte accionistas con Pampa Energía, otro peso pesado del oil & gas no convencional de la Argentina.

" Todo esto, a un ritmo récord. Es el primer proyecto grande que abre el camino para sacar el gas de Vaca Muerta. Es una transformación de la matriz energética y el desarrollo de un país entero ", manifestó Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint. El ducto tuvo un valor simbólico para el holding: la primera gran obra de infraestructura en el país cuando su abuelo Agostino fundó la empresa, en los '40, fue el gasoducto "Presidente Perón", de más de 1600 kilómetros para llevar gas de Comodoro Rivadavia a la Ciudad de Buenos Aires. Ese recuerdo está reflejado en algunos pasajes del documental, realizado en colaboración con Fundación PROA. Asuntos de familia.

Obreros de la construcción. Operarios siderúrgicos. Ingenieros, en planta y en los paisajes de la Patagonia, más ásperos y crudos que nunca: la mayor parte del gasoducto se hizo en otoño e invierno, lo opuesto a la estacionalidad habitual de la industria de la construcción . Historia aparte es la de los trabajadores turcos contratados por su know-how y expertise en este tipo de proyectos.

No pretende ser este texto una crítica artística sobre el contenido del documental. Simplemente, busca consignar las cientos, miles, de historias que, como si fuera el Aleph, se ven al mirar al "Morocho", como se llamaba en el campo al caño, por su revestimiento negro. No son pocos los que, en el mundo corporativo, igualan la construcción del gasoducto con la gesta de La Scaloneta en Qatar. De hecho, aunque no lo refleja el documental, el único día en el que se frenó la obra fue el Domingo de Gloria de la final con Francia.

" Fijate ", decía uno de los presentes en la exhibición, " Scaloni logró armar un buen equipo de trabajo con su propio cuerpo técnico y, sobre todo, construir un grupo en serio, unido, que dejó todo para alcanzar el objetivo ". Contrastaba con el concierto de desconciertos que es, internamente, todo lo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

De hecho, hay que recordar cómo se inició este proceso en la Selección: después del fracaso de Rusia 2018, Lionel Scaloni, inexperto ayudante del cesanteado Jorge Sampaoli, quedó a cargo interinamente del equipo porque la AFA no encontraba entrenador . Por propio mérito, después, quedó ratificado en el cargo.