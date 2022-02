La gambeta del Kun Agüero: el pago de impuestos y la economía en negro

El reclamo de Sergio "Kun" Agüero sobre la aplicación de impuestos al patrimonio volvió a poner sobre la mesa un debate que divide a los argentinos y que, a su vez, se cruza con la negociación abierta con el Fondo Monetario Internacional: la creciente presión fiscal.

Y es que la posición del ahora ex socio futbolístico de Lionel Messi excede la polémica por el impuesto a la riqueza de la que no escapó, en su momento, otra estrella de origen humilde como Carlos Tevez. Inclusive va más allá de la propia construcción del esquema tributario nacional en el que, como apunta Agüero, el pago de impuestos muchas veces no está relacionado a mantenerse activo. "¿Si toda tu vida generaste 100 ya pagando impuestos, por qué seguís pagando si no tenés ingresos en el año?", se preguntó el Kun en twitter y recordó: "Fui pobre y nadie me regaló nada".

Es en esa frase donde surge el planteo de fondo que abarca, sobre todo, a aquellos que no tienen los mismos bienes que Agüero. ¿Qué pasa con los ingresos de aquel que trabaja legalmente para mejorar su condición de vida en un país cuya economía, en una enorme porción, se maneja en la informalidad y exhibe un 40% de pobreza?

Las necesidades financieras recaen con mayor peso sobre el contribuyente que, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, tiene que trabajar hasta siete meses solo para pagar impuestos , un tiempo que podría prolongarse al momento de tener que cumplir con las condiciones que se especifiquen en la letra chica del acuerdo por la deuda con el FMI.

el plan del Gobierno

Y es que el Gobierno ya planteó que no está dispuesto a reducir gastos para achicar el déficit fiscal , como se indicó en el entendimiento inicial con el equipo técnico del organismo. Por lo que la única forma de cumplir el objetivo será aumentar los ingresos.

¿Suben los impuestos? El plan para aumentar la recaudación que se negocia con el FMI



Pero como la oposición ya manifestó su rechazo a la posibilidad de la creación o aumento de impuestos y el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso, el Gobierno dejó trascender que buscará reducir el rojo primario mediante un combate más intenso contra la evasión, de manera de no tocar el costado tributario.

Sin embargo, en la Argentina de estos tiempos no son los impuestos lo que más preocupan a los contribuyentes sino la inflación . Y para atacar ese frente y ordenar las cuentas, el FMI pide reducir la emisión, una condición que genera resistencia en algunos sectores, aunque se observe que la asistencia permanente del BCRA al Tesoro combinada con el control de precios solo ha derivado, hasta el momento, en una suba del IPC que se acomodó cerca del 4% mensual y que, tras un 2021 con una suba de casi el 51%, proyecta otro 55% para este año.

Así, como quedó demostrado en los últimos años, el mayor "impuesto" para los argentinos termina siendo la elevada inflación, que todos pagan. Los contribuyentes y quienes se manejan en la informalidad. Los que tienen ingresos y los que no lo tienen.