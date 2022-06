La creencia de Cristina, barones vs piqueteros y otro revuelo generado por Mauricio

El kirchnerismo ya no sabe cómo hacer para que lo oscuro sea claro y cada vez toma más conciencia que este no es su gobierno, al menos que este presidente no los representa. La nueva queja de Cristina Fernández de Kircnher en el acto de la CTA a principio de semana lo dejó nuevamente en evidencia.

"No se va a callar nunca. No es cuestión que le hable al presidente en privado. Si le pidió dieciocho reuniones, le escribió cartas, le reclamó en discursos y nada... Entonces, que se la banque", le dijo un reconocido referente cristinista a El Cronista sobre la bronca de la vicepresidenta con Alberto Fernández, la persona a la que le encargó administrar el poder nacional cuando armó la fórmula presidencial de 2019.

Al inicio de la semana, además, CFK eligió otro tema de conflictividad. Los movimientos sociales, y en especial el Evita, que conduce Emilio Pérsico y que se transformó en la organización más importante del país y casi del mundo, con más empleados que las multinacionales de primerísimo primer nivel.

A la vice no le pueden sacar de la cabeza que fue el Movimiento Evita el que armó todo para que, el día de los incidentes en el Congreso de la Nación, hace más de dos meses, una de las piedras rompiera el vidrio de su despacho. Y, en el cristinismo, está claro que cada creencia es un dogma.

Por eso volvió a criticarlos y reiteró su pedido al presidente para que éste utilice la lapicera, esta vez para sacarle los planes sociales y dárselos a los intendentes y gobernadores.

"Cambian de carceleros", se quejó uno de los que inicialmente manejó el tema, cuando Eduardo Duhalde le daba el poder a Néstor Kirchner.

La vicepresidenta Cristina Kirchner cargó contra los piqueteros en el acto de la CTA.

PIQUETEROS VS BARONES DEL CONURBANO

Pero este pedido de Cristina Fernández de Kirchner deja en claro, sobre todas las cosas, el cambio de los tiempos políticos y la fragilidad en la que hoy se encuentran ella y La Cámpora, que deben apelar al favor de viejos rivales internos para mantener su hegemonía.

Desde un inicio fueron los jefes comunales los que más se molestaban por el manejo directo que tenía Néstor Kirchner sobre las organizaciones sociales. Ningún municipio pudo tener jamás el control total de lo que sucedía en sus territorios y esto fue a propósito, porque el fallecido presidente le desconfiaba a toda la estructura que heredó de Duhalde y sus manzaneras, a las que les ganó en 2005.

El Movimiento Evita y fundamentalmente Barrios de Pie, con Jorge Cevallos, fueron los verdaderos armadores de la economía popular que ponían en jaque a los "barones del conurbano" y de a poco se transformaron en el poder parapolicial de cada municipio.

Por eso la cara de sorpresa y casi indignación que tenía Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, a quien, cree que a propósito, sentaron en primera fila. Ella es miembro fundadora del Evita y su ex esposo, Esteban "El Gringo" Castro, conduce la UTEP, un virtual sindicato de los trabajadores de la Economía Popular.

El presidente Alberto Fernández y Emilio Pérsico. (Foto de Archivo)

A pesar de admirar a la vicepresidenta, Fernández no podía con su bronca. Hasta quería sacarse la cadenita que tiene y que, como testimonio, está la silueta de CFK.

Mientras la vice se peleaba con otro grupo del Frente de Todos, Sergio Massa dejaba en claro que cada vez tiene menos paciencia. A través de diferentes dirigentes y amigos le informó a cuanta persona podía anoticiarse de su malestar y que ya cree que ningún gesto que él tenga para con el presidente alcanzará para convencerlo de que debe cambiar de rumbo, en muchos sentidos.

Alberto Fernández, fiel a su estilo del "vamos viendo" quiere contentarlo con otro viaje al exterior, en este caso, a la reunión del G7. ¿De qué querrá convencerlo?... Nadie sabe. ¿De que espere a los cambios que vendrán?... Lo real y concreto es que si no lo convence, Massa está obligado a dar un portazo o encolumnarse definitivamente con Máximo Kirchner y su madre para lo que queda del mandato presidencial. ¿Irse del Frente?... Mucha gente quedaría sin trabajo. Pero ya nadie pone las manos en el fuego por nada.

EL PRO Y SU PELEA CUERPO A CUERPO

La semana provocó un revuelo importante en el PRO por la nueva aparición de Mauricio Macri, el miércoles, en un recorrida por La Plata junto con el intendente local, Julio Garro, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el precandidato a gobernador Cristian Ritondo.

Mauricio Macri fue a La Plata con María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, mientras sigue acelerándose la interna del PRO.

Las actividades parecieron haber sido diseñadas por el jefe comunal, a quien no le gustó para nada que sus invitados aparecieran con el actual jefe de la bancada PRO de diputados. Del lado del ex ministro de Seguridad, en cambio, sostienen que todo fue armado por él y su equipo, en acuerdo con Macri y Vidal, pero que era más que incómodo que todo se realizara con Garro ausente.

Esto deja a las claras, entonces, que ni Garro ni Ritondo querían que el otro estuviese. Fue tan confuso todo que hasta que no lo habilitó la campaña oficial del ex presidente que nadie pudo publicar nada en sus redes.

Macri suele provocar estas situaciones. A Néstor Grindeti le avisó el mismo día que iba a ir a Monte Chingolo y tuvo que dar casi una vuelta en U sobre otras actividades ya planificadas. Es que lo entusiasma verse en el rol de "protagonista" a pesar que a veces incomode su presencia.

Al día siguiente, pareció una respuesta de Horacio Rodríguez Larreta, un grupo importante de dirigentes territoriales y ex intendentes se juntaron con él en Pilar. "Estaba armado desde hace una semana", aseguró uno de los presentes a quienes El Cronista había llamado para reunirse.

Horacio Rodríguez Larreta, con dirigentes del PRO en La Plata

Sin la presencia de Lucas Aparicio y Segundo Cernadas, ambos de viaje en el exterior, todos dieron el presente, incluida Agustina Ciarletta, de San Fernando, amiga y concejal aliada de Alex Campbell, y Eduardo "Lalo" Creus, que en el listado de Patricia Bullrich ya lo ubicaban como su referente en La Matanza.

Campbell es uno de los operadores todo terreno del trío Macri-Vidal-Ritondo, por eso la sorpresa por Ciarletta, mientras que en La Matanza, Alejandro Finochiaro no quiere que nadie le haga sombra y no sabe con quien alistarse definitivamente.

También estuvieron los ex intendentes Ramiro Tagliaferro, de Morón, Darío Kubar, de General Rodríguez y Martiniano Molina, de Quilmes, quien presuroso, se fue a recibir a Diego Santilli que iba a sus pagos.

Más tarde, cerca de ahí, en Tigre, Nicolás Massot y su aliado local, el ex dirigente de CAME Eduardo Regondi, recibieron el apoyo de La Provincial, la línea interna que lleva como candidato a Javier Iguacel como gobernador y que conduce la jefa del PRO Patricia Bullrich, que seguramente estará el mes próximo por ahí.

Massot, que forma parte de la "monzonería" alineada a Emilio Monzó, ya está trabajando activamente con Bullrich y, seguramente, tendrán otros representantes de su escudería en más de un municipio. En el caso de Tigre deberán disputar la interna contra Segundo Cernadas, quien a pesar de tener un parentesco directo con Bullrich, trabaja con Santilli y Rodríguez Larreta.