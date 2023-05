La apuesta a un combo para superar un nuevo viento de frente tras el dólar soja

El resultado de la gestión encarada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en China, así como la decisión que tomará el FMI respecto del caso argentino en los próximos días, marcarán el destino del país en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández.

La posibilidad de asegurar el envío de divisas para aliviar las arcas del Banco Central y atender la necesidad de importaciones será clave ya que, a las complicaciones que experimentaba la economía producto de la falta de dólares se le sumó, por estos días, un "viento de frente" de los mercados internacionales que amenaza con agravar más la situación comercial.

Aunque los datos finales se conocerán recién este viernes, a raíz de los tiempos de liquidación, la tercera versión del dólar soja, con un tipo de cambio de $ 300, ingresó al mercado de cambios más de 5000 millones de dólares. Este movimiento requirió de una emisión equivalente a casi el 13% de la base monetaria -lo que le agrega presión a una inflación que cerró el mes en torno al 9%- y fue insuficiente para equilibrar la salida de divisas del BCRA, que cerró el mes con un saldo negativo de u$s 2000 millones en sus reservas.

El nuevo viento de frente

El resultado mejoró en las ruedas pero se vio afectado por la caída de la cotización internacional del poroto de soja, un dato que complica el presente y preocupa fuertemente hacia el futuro. Desde aquellos lejanos u$s 650 la tonelada que mostraban las pizarras de Chicago un año atrás, el precio registró un fuerte retroceso que lo llevó a menos de u$s 560 a mediados de abril pasado y aceleró en las últimas ruedas hasta caer por debajo de u$s 480, lo que elevó a u$s 15.000 millones la estimación de pérdida por la mala cosecha de soja que dejó la sequía.

Y para peor, se conocieron estadísticas fabriles que muestran un debilitamiento de la economía china, lo que impacta a nivel mundial y alimenta el temor sobre la futura demanda del gigante asiático, principal destino de la soja argentina y, como quedó dicho, de la esperanza que el Gobierno deposita en que se incremente el flujo de divisas al país.

El combo China-FMI

Por lo pronto, se anunció la concreción de inversiones en minería y el financiamiento de las represas de Santa Cruz. Y se aguarda que, al arribo a Beijing, se concrete la ampliación del swap con el que se pretende sostener la importación de productos chinos sin la necesidad de requerir dólares, un camino que se procura replicar con Brasil, el mayor socio comercial argentino.

